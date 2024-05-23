MLB／打出生涯最爛成績又肩膀骨折 教士波賈茲無回歸時間表
根據教士隊官網消息，明星內野手波賈茲（Xander Bogaerts）近日因防守時撲接不慎造成肩膀骨折，今天被球隊放進10天傷兵名單，依照球團說法，雖然波賈茲避免了手術，但缺陣時間預計會更長，目前球隊還沒有辦法給出回歸時間表。
曾5度拿下銀棒獎的波賈茲本季轉戰二壘，也是生涯首次擔任全職二壘手，本季他的「出局製造值」高達+4，排名全聯盟前6%，沒有太大適應問題；然而波賈茲在進攻端卻大幅退化，本季至今打擊率是低迷的2成19，敲出4轟、14打點，攻擊指數連0.6都不到，遠低於聯盟平均，各項數據都寫下生涯新低。
波賈茲日前在對戰勇士隊的比賽中撲接亞古納（Ronald Acuna Jr.）的滾地球，雖然成功將球攔下，但當下表情痛苦，也無法站起身，起初檢查時沒有發現結構性損傷，總教練席爾特（Mike Shildt）也認為能先列入每日觀察名單，不過再度檢查後確認有骨折狀況。
席爾特說：「這消息沒有我們預期得那麼好，我不是注重時間表的人，他將在傷兵名單待上一段時間，目前很難說要持續多久，我們仍然在收集資訊。」
同時，席爾特也表示，目前球隊尚未確定誰將在波賈茲缺陣期間擔任主戰二壘手，先前交易來的打擊王阿拉斯（Luis Arraez）預計會是最主要的人選，他去年拿下二壘手銀棒獎，轉戰教士後主要擔任指定打擊。
席爾特說：「我們仍在考慮一些事情，這將在未來幾天發揮作用，球隊在3、4個人之間有很多選擇，我們會發揮一些創意，取決於面對的情境、投手，同時也會尋求穩定性。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言