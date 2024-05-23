MLB／打出生涯最爛成績又肩膀骨折 教士波賈茲無回歸時間表

根據教士隊官網消息，明星內野手波賈茲（Xander Bogaerts）近日因防守時撲接不慎造成肩膀骨折，今天被球隊放進10天傷兵名單，依照球團說法，雖然波賈茲避免了手術，但缺陣時間預計會更長，目前球隊還沒有辦法給出回歸時間表。

曾5度拿下銀棒獎的波賈茲本季轉戰二壘，也是生涯首次擔任全職二壘手，本季他的「出局製造值」高達+4，排名全聯盟前6%，沒有太大適應問題；然而波賈茲在進攻端卻大幅退化，本季至今打擊率是低迷的2成19，敲出4轟、14打點，攻擊指數連0.6都不到，遠低於聯盟平均，各項數據都寫下生涯新低。

波賈茲日前在對戰勇士隊的比賽中撲接亞古納（Ronald Acuna Jr.）的滾地球，雖然成功將球攔下，但當下表情痛苦，也無法站起身，起初檢查時沒有發現結構性損傷，總教練席爾特（Mike Shildt）也認為能先列入每日觀察名單，不過再度檢查後確認有骨折狀況。

席爾特說：「這消息沒有我們預期得那麼好，我不是注重時間表的人，他將在傷兵名單待上一段時間，目前很難說要持續多久，我們仍然在收集資訊。」

同時，席爾特也表示，目前球隊尚未確定誰將在波賈茲缺陣期間擔任主戰二壘手，先前交易來的打擊王阿拉斯（Luis Arraez）預計會是最主要的人選，他去年拿下二壘手銀棒獎，轉戰教士後主要擔任指定打擊。

席爾特說：「我們仍在考慮一些事情，這將在未來幾天發揮作用，球隊在3、4個人之間有很多選擇，我們會發揮一些創意，取決於面對的情境、投手，同時也會尋求穩定性。」