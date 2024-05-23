MLB／上周才說想續留索托 洋基老闆：明年想降低團隊薪資

本季被交易至洋基隊的天才強打索托（Juan Soto）表現砲聲隆隆，在最新一期官網MVP榜單中高居第一，休賽季將成為自由之身的他合約價碼將是這個冬天的頭條，不過洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）今在受訪時表示，明年希望能夠降低團隊薪資，引起不少球迷揣測，是否在替休賽季操作「打預防針」。

史坦伯瑞納上周在Podcast節目上談到索托休賽季的動向，他表示自己希望能讓索托穿著洋基制服退休，也不排除季中啟動續約談判，過去洋基鮮少在季中和球員續約，「法官」賈吉（Aaron Judge）就是一例，他在2022年季初和球隊談判破裂，季末進入自由市場後最終與母隊簽下9年3.6億合約。

然而，索托的經紀人是著名的「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras），他一向習慣讓旗下的自由球員進市場試水溫，除非洋基給出的續約價碼超出行情，否則季中就要達成續約可謂困難重重。

史坦伯瑞納今天再度接受訪問，但和上周的說法有些不同，他提到球隊目前團隊薪資繁重，希望能在休賽季減壓，「我必須說實話，從財務上的角度來看，我們現在的薪資水準是難以長期維持的。」

洋基本季的薪資總額突破3億美金，全聯盟僅次於同處紐約的大都會隊，除了索托之外，洋基休賽季包括托瑞斯（Gleyber Torres）、瑞佐（Anthony Rizzo）、霍梅斯（Clay Holmes）等主力都將成為自由球員，外媒也分析道，史坦伯瑞納此言並非指在續約索托一事上保留，而是會放棄幾名高薪球員以騰出空間給索托。

索托本季出賽51場，敲出13轟、40打點，攻擊指數高達0.978，年僅25歲的他生涯攻擊指數為0.947，表現既穩定又可怕。