MLB／大谷翔平購入2.5億元豪宅 有電影院、三溫暖

道奇隊日本球星大谷翔平決定在加州置產，根據「洛杉磯時報」報導，大谷買下一座位於拉肯亞達─弗林楚奇的豪宅，其中設施包含電影院、三溫暖，要價785萬美元（約台幣2.5億元）。

大谷翔平在與道奇隊簽下10年、7億美元合約後的5個月，買下這座豪宅，洛杉磯時報向房地產業者求證，一名熟悉附近房產的人士在不願具名下，確認買家就是大谷。

而賣家則是喜劇演員卡羅拉（Adam Carolla），他在2018年以732.7萬美元買下，但因為決定與太太離婚，才賣掉這間房子，去年夏天掛出的售價是899萬美元，到10月下降到835萬美元，大谷算是在低價區接手。

這座豪宅佔地7327平方呎（約681平方公尺），距離道奇隊主場約13哩，車程大概20分鐘，建築風格現代又帶點復古風格，充滿石頭、綠葉及木頭等元素。

豪宅內一共有5間臥室、6.5間衛浴，其中一間套房還包含陽台及Spa浴缸，另外還有電影院、三溫暖、健身房、籃球場以及游泳池。