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MLB／年輕雙星越打越退步 傳藍鳥考慮兜售小葛雷諾、比切特

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥內野雙星本季表現都不如預期，大大銳減打線威力。 美聯社
藍鳥內野雙星本季表現都不如預期，大大銳減打線威力。 美聯社

藍鳥隊本季至今表現差強人意，戰績21勝25敗在競爭激烈的美聯東區排名墊底，距離首位的洋基隊有10.5場勝差，其中內野兩大核心小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、比切特（Bo Bichette）個人成績都不進反退，據傳藍鳥並非將兩人視為非賣品，可能成為季中交易市場的潛在賣家。

藍鳥打線過去幾年都相當剽悍，但本季團隊打擊率、攻擊指數都排在聯盟倒數第6，團隊敲出39轟並列倒數第2，早已沒了昔日風光，主力打者的集體低潮是一大因素，無論是葛雷諾、比切特、史普林格（George Springer）本季發揮都遠低於外界期待。

其中表現最令人意外的莫過於小葛雷諾和比切特，年僅25歲、26歲的兩人理應處於巔峰期，但成績卻是逐年下滑，小葛雷諾2021年曾高居MVP票選第2，但近3年攻擊指數一年比一年低，今年目前為止僅敲出4發全壘打，長打率也跌破4成。

2度獲得美聯安打王的比切特表現也「不遑多讓」，去年繳出3成06打擊率、20轟頂尖成績的他，今年打擊率只剩下2成30，攻擊指數0.622甚至不到聯盟平均，寫下生涯最慘成績。

一名匿名的美聯球隊高層表示：「我認為藍鳥並不反對交易這兩人，他們已經和不少球隊討論過，我想他們會試著透過交易重組球隊，獲得陣容需要的拼圖。」也有一名國聯球隊制服組成員說：「他們起步不順，但其他球隊可能認為他們有能力為戰局帶來改變。」

本季藍鳥有不小機率與季後賽絕緣，小葛雷諾和比切特都將在明年季末成為自由球員，兩人的去留問題也將大大考驗藍鳥制服組的決策能力，

團隊 東區 藍鳥

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