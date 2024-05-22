MLB／皇家少主惠特大號雙響炸昏老虎 平隊史前50戰最佳戰績

近況火燙的皇家隊今天在主場迎戰老虎隊，皇家打線此役大爆發，早早將老虎先發投手麥茲（Casey Mize）打退場，年輕核心惠特（Bobby Witt Jr.）更是掃出合計近900英尺的雙響炮，幫助球隊以10：3大勝，收下近期5連勝。

首局皇家就來勢洶洶，開路先鋒賈西亞（Maikel Garcia）率先敲出三壘安打，惠特的安打替球隊先馳得點，皇家首局攻下2分；來到第2局皇家繼續發難，惠特敲出大號三分砲給予老虎重擊，這局也把先發投手麥茲打下場，今天麥茲僅投1.2局就被狂敲9安失6分，皇家前3局打完取得8分遙遙領先，早早奠定勝基。

Bobby Witt Jr. three-run blast! pic.twitter.com/MJ35cxetnr — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年5月22日

惠特第6局再度敲出中外野的陽春砲，將比分擴大至8：3，今天惠特表現全能，4打數敲出3支安打，6分打點平生涯最多，第2局的全壘打飛了整整468英尺，改寫個人最遠紀錄，也是皇家隊史在主場第3遠的全壘打；第2支全壘打也飛了425英尺，展現可怕的長打爆發力。

皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）說：「如果說那顆球飛了500英尺，我也不會太驚訝，當惠特擊球時，它飛得就像是高爾夫球一樣，以他的身形能有這樣的力量，真是令人印象深刻。」

皇家奪下5連勝，賽季前50場比賽拿下31勝19敗，追平1976年的隊史紀錄，目前在美聯中區僅落後給守護者隊，「我們還沒完全邁出步伐......我們仍在努力實現這個目標，眾人都做足準備，也了解到這支隊伍有多特別。」