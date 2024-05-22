MLB／新生代怪力男！海盜克魯茲敲2支120英哩暴力安寫紀錄

海盜隊今天在延長賽靠著岡薩雷茲（Nick Gonzales）的再見安打，以7：6逆轉擊敗巨人隊，除了岡薩雷茲，在9局下半敲出追平二壘安打的游擊手克魯茲（Oneil Cruz）也是一大功臣，這支追平安不僅時機關鍵，高達121.5英哩的擊球初速更改寫本季最快，展現十足怪力本色。

克魯茲首打席就敲出初速達120.4英哩的一壘安打，超越了洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）5月9日敲出的119.9英哩全壘打，登頂本季最快；第3個打席再敲出116.3英哩初速的二壘安打；在比賽最後一個打席，克魯茲面對巨人終結者杜瓦（Camilo Doval）的100英哩火球，掃出扳平比分的二壘安打，這支安打再度改寫自己今天熱騰騰創下的紀錄。

自從2015年大聯盟推出Statcast系統後，克魯茲就一直是擊球初速這項目的紀錄常客，他在2022菜鳥年曾敲出高達122.4英哩的暴力安打，至今仍是前無古人、後無來者的可怕紀錄。

「當我擊球時，我真的很生氣，我想這是我能把球打那麼強勁的原因。」克魯茲開玩笑說道。

今天克魯茲再度於進階數據的歷史上留名，他在同一場比賽2度敲出初速120英哩的安打、單場3支初速超過115英哩的安打球皆為史上首人，除此之外，第9局的追平安還是史上首次有三位數火球被擊球初速破120英哩。

敲出再見安打的岡薩雷茲則說：「我簡直無話可說，老實說我從來沒看過這種事，我甚至有點挫折，因為他看起來輕鬆就能把球打得非常強勁，光是觀看就件令人驚豔的事情。」