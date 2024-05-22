MLB／洋基遭水手4轟擊垮吞2連敗 施密特曝：小動作被抓到
洋基隊先發輪值近8場防禦率僅0.86，今天施密特（Clarke Schmidt）3局上被水手打者摩爾（Dylan Moore）夯兩分砲，總計主投5局失2分，洋基終場以3：6輸球，苦吞2連敗。
3上1出局二壘有人時，摩爾鎖定施密特93英里的外角卡特球，將球扛出左外野大牆。7上佛蘭斯（Ty France）再轟陽春砲，摩爾又補上1分打點的安打，取得4：0領先。
儘管洋基托瑞斯（Gleyber Torres）7下擊出三分砲，但萊利（Luke Raley）8上回敬陽春砲，摩爾9上轟單場雙響砲，終場以6：3力克洋基。
施密特受訪時提到，自己的投球動作被識破，水手二壘跑者羅哈斯（Josh Rojas）打暗號導致自己挨轟，「抓小動作是比賽的一部分，這是我們很清楚的事。羅哈斯在二壘傳送暗號，為他們帶來回報。我們看完影片後，我做出調整，這只是比賽一部分。」
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