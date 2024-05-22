MLB／白襪克羅謝連19局無失分鎖藍鳥 菊池雄星又無奈「問天」

效力藍鳥隊的日籍左投菊池雄星本季表現相當穩定，今天先發對白襪隊再度上演一場6局失3分的優質好投，無奈白襪左投克羅謝（Garrett Crochet）表現更亮眼，先發6局無失分，將連續無失分局數推進至19局，最終白襪便以5：0完封藍鳥，終止近期4連敗。

菊池雄星今天先發6局用了101球，被敲出5支安打失3分，有1分是因隊友失誤掉的非自責分，另外投出3次保送和6次三振，賽後防禦率微幅上漲至2.64，是藍鳥先發輪值中最低的。

菊池雄星本季扮演藍鳥輪值安定力量，近期先發卻吞下3連敗，原因是白襪左投克羅謝表現更加搶眼，今天先發6局僅讓藍鳥打線擠出2支安打，沒有失掉任何分數，甚至解決了開賽前13名打者，進帳本季第5勝，也是近期4連勝。

今年從後援轉戰先發的克羅謝表現比往年還突出，去年克羅謝僅投12.2局，在這場比賽過後，本季局數來到57.2局，創下生涯新高，藍鳥隊主帥史奈德（John Schneider）讚道：「你必須向克羅謝脫帽致意，他均速能來到三位數，有著非常棒的球威，連續3場比賽都繳出好投，有幾球我們打的強勁，但沒收到太好的效果。」

克羅謝說：「賽前我就知道這不會是場很多三振的比賽，所以我只是試著進攻打者、在好球帶內生存，我對今天的好球率有點失望，但這又是一場好的勝利，所以我很開心。」

克羅謝今天送出4張三振，賽後三振數來到74次，暫居美聯三振王，放眼全聯盟也僅次於道奇隊王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow），今年克羅謝克服了過往的健康問題，招牌火球加上K功讓不少人想起了同為左投的塞爾（Chris Sale），「他還在學習，他還在學習怎麼閱讀打者，學習當打者適應他時，他又該如何做調整。」