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MLB／洋基王牌柯爾重返投手丘 進度超前最快6月能歸隊

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基王牌柯爾近期恢復投球訓練，今天最快球速來到96英哩。 法新社
洋基王牌柯爾近期恢復投球訓練，今天最快球速來到96英哩。 法新社

洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）季前遭逢右肘傷勢，不得已從傷兵名單開季，不過他近期已經恢復投球訓練，今天是本季首度在洋基球場投球，距離回歸邁出了巨大一步，根據柯爾的說法，不排除6月份重返大聯盟。

柯爾在春訓期間右手肘傳出不適，照MRI後遭診斷將缺陣至少2個月，不幸中的大幸是無需動TJ手術，透過保守治療方式即可，柯爾近期已經開始登上投手丘訓練，今天他穿上全套制服在賽前練投20球，大部分是速球，最快來到96英哩，恢復進度相當理想，投手教練布雷克（Matt Blake）也提醒他要「放慢腳步」。

柯爾說：「今天的滑球、曲球都丟得很棒，除了變速球稍微超出好球帶，今天的球都很犀利，速球的轉速非常好，有時候你也不知道自己狀況這麼好，我本來沒打算投到96英哩的，這是個好預兆。」

柯爾也提到，自從恢復練投以來，手肘始終沒有疼痛，在開始小聯盟復健賽之前，預計還會進行1到2次Live BP，當被問及目標是否為6月重返大聯盟，柯爾回覆：「我不會排除這種可能性。」

洋基主帥布恩（Aaron Boone）也表達相同看法，但目前球團態度仍十分謹慎，沒有給出明確的時間表，「我想6月回歸是可能的，但我不想在這方面超前預測，現在一切進展順利，這是個巨大的進步，接下來還會有幾次類似的訓練。」

洋基「不急」的原因也其來有自，在柯爾缺陣期間，洋基頂替上來的先發投手群表現相當搶眼，包括施密特（Clarke Schmidt）、吉爾（Luis Gil）都多次繳出好投，截至賽前，洋基先發投手群近8場先發摘下7勝，防禦率僅0.86。

柯爾 洋基

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