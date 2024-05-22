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MLB／塔克老師上課囉！再轟雙響超車金鶯韓德森獨居全壘打王

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人隊強打塔克今天掃出雙響炮，重回全壘打王寶座。 路透社
太空人隊強打塔克今天掃出雙響炮，重回全壘打王寶座。 路透社

太空人隊明星外野手塔克（Kyle Tucker）本季砲聲隆隆，近期和金鶯隊新人王韓德森（Gunnar Henderson）的全壘打王之爭更是激烈，昨天韓德森連4場開轟，以16轟超車塔克獨居全壘打王，不過塔克今天對戰天使隊掃出單場雙響砲，再度以17發全壘打超前，太空人隊最終在延長賽靠著潘尼亞（Jeremy Pena）的再見安打贏球。

塔克今天首打席就對坎寧（Griffin Canning）敲出陽春砲，和下一棒的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）上演背靠背全壘打；第7局面對後援投手賈西亞（Luis García）再敲出陽春砲，將比分扳成5：5平手，這支追平轟幫助太空人將比賽逼入延長賽，10局下潘尼亞的再見安打一棒結束比賽，跑回致勝分的也是塔克。

這是塔克本季第4次上演單場雙響炮，也是近3場內第2場，本季前49場比賽掃出17轟是隊史第3次，前一次是2019年的史普林格（George Springer），藉著雙響砲演出，塔克賽後在多項數據上「霸榜」，除了是大聯盟全壘打王，塔克的上壘率、長打率、攻擊指數、fWAR值都在美聯高居首位。

塔克的瘋狂表現替他贏來了全場喊「MVP」的呼聲，太空人拿下近13場比賽第10勝，戰績一路「北上」，目前在美聯西區排名第3，距離龍頭水手隊有5場勝差，太空人主帥艾斯帕達（Joe Espada）讚道：「每次他上場時，你會期待他能做出很棒的事情，而他正在做的事只有少數球員能做到，他絕對是聯盟最棒的球員之一，以身作則帶領我們前進。」

在最近一期的官網MVP排行中，塔克排名第2，僅輸給給洋基隊外野手索托（Juan Soto），塔克在2021、2022兩季敲出生涯最多的30轟，本季只打不到3分之1賽程就已經超過一半，ESPN推估，照這個產能塔克季末能敲出56發全壘打。

太空人

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