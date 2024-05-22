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MLB／全能MVP也有困擾！道奇貝茲坦言守游擊「真的好難」

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊球星貝茲本季首度全職擔任游擊手。 法新社
道奇隊球星貝茲本季首度全職擔任游擊手。 法新社

守備功力精湛、內外兼修的道奇隊強打貝茲（Mookie Betts）本季是生涯首度全職擔任先發游擊手，打擊火力絲毫不受影響，在最新一期官方MVP榜單中仍舊高居國聯首位，然而貝茲在防守端也非無痛轉換，今年已經犯下數次經驗不足的隱形失誤，他在受訪中也坦言守游擊並非易事。

貝茲賽前打擊率高達3成32，累計8轟、9盜壘，跑回國聯最多的41分，擔任道奇核彈頭表現相當稱職，在最新一期的國聯MVP票選中，他以23張選票力壓隊友大谷翔平的18張位居榜首。

當貝茲在春訓期間被主帥羅伯茲（Dave Roberts）排在先發游擊手位置時，擁有6座外野金手套的他欣然接受了挑戰，他提到這是職業生涯中最具挑戰性的任務，因為自從高中後就沒有再扛起游擊防區，「這真的非常、非常困難，就是這樣，我很享受這個挑戰，但它依舊不容易。」

貝茲目前擔任游擊手時發生了6次失誤，守備率為9成60，排名聯盟第20，傳球失誤對他造成不小的困擾，經驗不足的缺陷有時也替投手帶來了負面影響，當被問及會給本季的守備打幾分，貝茲回復道：「我認為表現非常不好，這是個還在持續中的工作，也是我首次長時間守游擊......至少我感覺自己處於低谷，除了從這裡起步向上，我別無選擇。」

貝茲說：「有時被迎頭痛擊是件好事，我只能無怨無悔地接受它，並持續邁進。」

開季至今2個半月，貝茲幾乎天天提早4個小時向球場報到，為的就是熟悉游擊管區的滾地球，展現敬業態度，總教練羅伯茲相信這樣的工作量不會維持整個賽季，「他對自己的期望非常高，也正在努力打好基礎。」

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