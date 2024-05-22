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MLB／跟進大谷與WNBA新秀合照 今永昇太竟成「小隻馬」！

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太賽前和WNBA新秀里斯、卡多索合影留念 取自大聯盟官方X
今永昇太賽前和WNBA新秀里斯、卡多索合影留念 取自大聯盟官方X

昨日道奇隊邀請NBA巨星柯瑞（Stephen Curry）乾妹妹、同時也是今年WNBA新秀的布琳克（Cameron Brink）開球，她和二刀流球星大谷翔平的合照引起網路熱議；今日小熊隊也請來2名WNBA新秀開球，與她們合照的強投今永昇太則顯得小了一號，和大谷翔平形成有趣對比。

身為WNBA今年選秀榜眼的布琳克、第4順位的傑克森（Rickea Jackson）昨造訪洛杉磯球場，布琳克擁有亮麗外型和193公分的完美比例，被日本網友大力稱讚道：「腿好長」、「好漂亮」、「竟然能跟大谷翔平相同身高。」

今天小熊也不約而同邀請WNBA芝加哥天空隊的2名新秀里斯（Angel Reese）、卡多索（Kamilla Cardoso）擔任開球嘉賓，2人分別是選秀會上的第3順位、第7順位，賽前高居國聯新人王榜首的左投今永昇太站在2人之間合影。

今永昇太178公分身高在棒球員中並不算突出，當191公分的里斯、201公分的卡多索圍繞他時更顯得「嬌小」，今永雖露出笑容合照，不過表情看起來仍有點緊張，和投手丘上霸氣氛圍有所反差，網友們看到這逗趣一幕紛紛說道：「他看起來好尷尬」、「他感覺不習慣跟女生拍照」、「小時候我跟不熟的親戚合照也是這個表情。」

這場比賽勇士隊和小熊隊一路鏖戰至第10局，最終小熊靠著傷癒歸隊的霍納（Nico Hoerner）敲出再見安打，以4：3帶走勝利。

今永昇太 大谷翔平 小熊

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