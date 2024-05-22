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MLB／MVP預測票選 國聯大谷追近貝茲、美聯索托續居第1
大聯盟官網今天公布最新一期MVP預測票選，道奇隊球星貝茲仍高居第1，但差距被隊友大谷翔平追近；美聯方面仍是洋基隊強打索托排第1。
官網邀請43位專家票選心目中MVP，每人列出前5名人選，第一名可獲5分，以此類推。貝茲拿到23張第一名選票，排國聯第1；大谷翔平上個月一票未得，這期拿到18張第一名選票，位居第2。大谷本季累積13轟、33分打點，打擊率0.353，整體攻擊指數（OPS）1.077。
貝茲曾在紅襪隊奪下美聯MVP，大谷翔平則是在天使隊兩度獲獎，因此無論誰得獎，都將成為名人堂重砲羅賓森（Frank Robinson）後，首位兩聯盟都拿過MVP的球員。
國聯3至5名依序是釀酒人隊捕手康崔拉斯（William Contreras）、紅人隊大物克魯茲（Elly De La Cruz）及勇士隊重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）。
美聯方面，索托獲得28張第一名選票蟬聯第1，2至5名依序是太空人隊塔克（Kyle Tucker）、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）及皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）。
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