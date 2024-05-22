MLB／費城人蘇亞雷斯開季9連勝ERA1.36 寫58年來首見紀錄

費城人隊先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez）開季持續繳出宰制級成績，今天對遊騎兵隊又是一場7局10K失1分的演出，幫助費城人以5：2贏球，自己也拿下9連勝。

蘇亞雷斯開季至今戰績9勝0敗，防禦率僅1.36，成為自1966年馬里寇爾（Juan Marichal ）以來，第一位開季前10場先發9勝0敗且防禦率低於1.50的投手，而自防禦率開始計算的1912年以來，則是史上第4人，另2位是1913年的強森（Walter Johnson）、佛肯伯格（Cy Falkenberg ）。

蘇亞雷斯雖然被敲出5支安打，但只有3局上塞米恩（Marcus Semien）的二壘打造成傷害，單場10次三振追平生涯最多，另有2次四壞保送。

開季前10戰防禦率1.36，蘇亞雷斯也寫下費城人隊第3低的紀錄，前2名紀錄都是同一人締造，亞歷山大（Grover Alexander）在1916年開季前10場防禦率1.24、1915年是1.31。

蘇亞雷斯雖然不需要太多分數支援，但費城人今天也提供足夠的幫助，哈波（Bryce Harper）在4局下1：1平手時敲出二壘打，並靠波姆（Alec Bohm）安打跑回超前分，6局下哈波又轟出一發陽春砲。