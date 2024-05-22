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MLB／邀約女生去舞會？找強打哈波幫忙就搞定

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
哈波今天場上開轟，場外也幫球迷邀約女生去舞會。 路透
哈波今天場上開轟，場外也幫球迷邀約女生去舞會。 路透

要邀請女生去畢業舞會該怎麼做？你需要的是鼓起勇氣敲敲門，等哈波（Bryce Harper）開門後，邀請他幫忙當紅娘就好了，這看似不思議的情節在美國真實上演。

就讀紐澤西州哈登菲爾德紀念高中的學傑克（Jake Portella）為了邀約心儀的女生去舞會，苦惱好幾個星期，因為女生是費城人球迷，突然靈機一動，「我們社區不是住了好幾位費城人隊球員嗎？要是能找一個人幫忙就太酷了。」

心動不如行動，傑克到哈波門口家敲門，見到本人後解釋情況，原本只是希望哈波能夠幫忙錄製一段短片，搭配自己的邀約海報，正要離開時突然哈波叫住他，「嘿，不如我們現在就去怎麼樣？」傑克立刻放棄原計劃，「有了哈波還需要海報幹嘛？」

結果就如社群網站上瘋傳的影片內容，傑克與哈波到女生家敲門，哈波說：「傑克想約妳去畢業舞會，所以我來幫他，那妳要跟他一起去嗎？」女生答應後，哈波給了一個大大擁抱。

「我當然說要。」受邀的女生茱莉亞（Giulia Leonetti）受訪時回應，「我心想『天啊！是哈波！』，腦子裡只有這件事，我快要瘋掉，這傢伙是天選之人耶，我馬上哭了，無法相信他真的站在我面前。」

傑克表示，自己鼓起勇氣去敲哈波家門時，完全沒想到會是這個劇情，哈波今天開轟幫助費城人隊以5：2贏球後說得輕鬆：「就是幫兄弟一把啦。」

哈波 哈登 費城人

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