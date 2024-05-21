MLB／霍姆斯本季首掉分就砸鍋惹毛洋基迷！史卓曼發文緩頰

洋基今天面對水手隊，8局打完取得4：1領先，推出賽前沒丟過分的守護神霍梅斯（Clay Holmes）關門，沒想到他竟單局狂失4分，洋基終場以4：5輸球，結束7連勝。

洋基強打索托（Juan Soto）和賈吉（Aaron Judge）今天都有單場雙安演出，第四棒佛度戈（Alex Verdugo）更繳出3安猛打賞，打回3分打點。

洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）主投7.1局，投出6三振1保送，只被敲3安，失1分。沒想到9上霍梅斯放火，單局被敲4安打，投出2保送，狂失4分，本季首度丟分和救援失敗，退場時被洋基球迷噓聲伺候，賽後防禦率飆漲至1.74。

霍姆斯開季前20場出賽無失分，隊史僅次2015年巴坦希斯（Dellin Betances）的26場。賽前洋基本季8局取得領先，戰績28勝0敗，本場首度破功，霍姆斯賽後坦言，「這是我的責任，我認為我投出一些好球，確實有些球出現破綻。面對一些打者我球數領先，但卻讓他們上壘，這本來是重要的出局數。」

不少網友表示，霍姆斯最好跟史卓曼道歉，史卓曼則在個人社群發文為霍姆斯緩頰，「霍姆斯是棒球界最棒的終結者，感謝他每天在第9局為我們投球。我真心喜歡這個陣容，很開心每天都能到場與兄弟們競爭，感謝家鄉球迷總是充滿能量，繼續下去！」