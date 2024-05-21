MLB／連4戰至少9K、20局無失分 勇士塞爾：像在大學打球

勇士今天與教士隊展開雙重賽，首戰教士上演落後5分逆轉秀、以6：5贏球，第二戰勇士推出左投塞爾（Chris Sale）扳回一城，他主投7局狂飆9K無失分，幫助勇士以3：0完封教士，避免系列賽遭橫掃。

近年飽受傷病困擾的塞爾本季大復活，目前已連20局無失分，連4戰至少飆9K，本季主投56.2局投球飆70次三振，防禦率2.22，每局被上壘率僅0.86，戰績7勝1敗。

塞爾恢復2019年動刀前的頂尖身手，他受訪時表示，「還有很長的路要走，我知道比賽中任何事都可能發生，我試著活在當下，欣賞我的位置和正在做的事，不想認為這一切理所當然，要保持謙虛，繼續努力。」

塞爾也直言喜歡成為勇士隊一員，「我無法強調這支球隊有多棒，這裡的能量、每個人帶來的貢獻以及輕鬆的氛圍，真的很有趣。這就像在大學夏季聯盟打球，只是燈光更亮，教練團允許我們做自己，這能讓大家發揮最好狀態。」