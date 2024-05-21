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MLB／連6場開轟破紅襪隊史 狄佛斯：沒想到紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅襪隊球星狄佛斯（右）今天締造連6場開轟隊史新紀錄。 美聯社
紅襪隊球星狄佛斯（右）今天締造連6場開轟隊史新紀錄。 美聯社

紅襪隊球星狄佛斯（Rafael Devers）今天締造連6場開轟，寫下隊史新紀錄，也幫助紅襪隊在與光芒隊系列賽首戰以5：0拿下勝利。

「當下我沒有想到紀錄。」狄佛斯說：「當我回到休息區看到隊友，對我來說，那無疑是一個特別的時刻。」

狄佛斯超越原本紅襪隊史由6人共同保持的連5場開轟，最近一次是2020年達爾貝克（Bobby Dalbec），也是大聯盟自2022年天使隊楚奧特（Mike Trout）以來再次有球員達成連6場開轟，當時楚奧特是連7場。

狄佛斯接下來兩場如果再開轟，就可追平1993年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、1987年馬丁利（Don Mattingly）、1956年隆恩（Dale Long）的連8場開轟，大聯盟最高紀錄。

光芒先發投手布萊德利（Taj Bradley）前3局送出8次三振，唯一沒被K的狄佛斯敲出滾地出局，但4局上杜蘭（Jarren Duran）先敲出三壘打，再靠阿布雷尤（Wilyer Abreu）的二壘打得分，接著狄佛斯的2分砲締造歷史。

光芒 大聯盟 紅襪

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