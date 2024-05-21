MiLB／3度受傷…張育成與隊友相撞 MRI檢查輕微撕裂傷
效力光芒隊3A的台灣好手張育成昨天對戰白襪3A時，守備時與隊友相撞倒地，扶著右肩痛苦離場，今天進行核磁共振檢查（MRI），結果為輕微撕裂傷，需等待自行修復。
昨天比賽打到6局下1出局，面對對方的左外野飛球，張育成往外野移動要接球，不料與外野手相撞倒地，隨後提前退場休息。
張育成今天在個人社群透露：「MRI 結果出爐，輕微撕裂，但很快會自行修復，背部瘀青，目前就是復健治療，期待再次健康回到場上！謝謝大家的關心及禱告。」
張育成今年運勢不順，大聯盟春訓時就因揮棒導致左腹斜肌拉傷，4月中開始打復健賽，4月底在小聯盟3A出賽，5月4日又被觸身球砸中手肘，當時MRI檢查沒有問題，短暫休兵又回到場上，不料才回歸10場，如今又遇到肩膀輕微撕裂傷。
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