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MLB／達比修美日200勝 大谷再見安

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
達比修接下來目標將是超越野茂英雄美日通算201勝和黒田博樹美日通算203勝的紀錄。 法新社
達比修接下來目標將是超越野茂英雄美日通算201勝和黒田博樹美日通算203勝的紀錄。 法新社

大聯盟兩大日本球星達比修有、大谷翔平昨都有風光表現，達比修對勇士隊先發7局無失分，率領教士隊9：1獲勝，美日職棒通算第200勝到手；大谷對紅人隊延長10局下揮出生涯第2支再見安打，助道奇隊3：2險勝，重返大聯盟打擊王。

達比修完全主宰戰場，面對世界大賽奪冠呼聲頗高的勇士，只被揮出兩支安打，飆出9次三振，奪下本季第4勝、大聯盟生涯12年第107勝，加上過去在日本火腿隊7年93勝，達到美日200勝里程碑。

這位37歲老將拿到歷史性勝投後，帶著謝意透露，日本NHK電視台甚至未播大谷翔平、而是直播他的比賽，所以要想辦法贏球。

達比修已連續25局未失分，寫下個人生涯新高，也是大聯盟從1901年至今，第2位年紀達37歲以上，還能連4場先發無失分的球員，前一人是2005年遊騎兵隊羅傑斯，當時已經40歲。

達比修跟上野茂英雄、黒田博樹（分別是201、203勝），成為史上第3位完成美日通算200勝的日本球員。

道奇、紅人4連戰最後一戰，兩隊僵持到延長10局下，大谷從紅人第5任投手狄亞茲的手中揮出再見安打，也是加盟道奇後首見，打擊率、安打66支、長打率6成58、整體攻擊指數1.081都在大聯盟排名第1。

大谷昨天4打數2安打，本季出賽47場有21場單場至少2安，道奇總教練羅伯茲說：「他已為球隊揮出很多重要安打，但在主場出現首支再見安打令人興奮。」

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