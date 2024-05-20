MLB／339英尺只有洋基球場會是全壘打！賈吉夯第13轟與大谷並列第3
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）打擊手感火熱，今天他又敲出一發反方向全壘打，加上左投洛登（Carlos Rodon）繳出6局失2分優質先發，幫助洋基以7：2擊退白襪隊，系列賽3戰橫掃，豪取7連勝。
AARON JUDGE BOMB! pic.twitter.com/DbD8flYR5b— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 19, 2024
白襪2上靠著祖克斯（Corey Julks）陽春砲和瑞米拉德（Zach Remillard）三壘安打，先進帳2分，但洋基2下靠串聯安打追平戰局，4下柏蒂（Jon Berti）再轟出超前三分砲。
5下賈吉也轟出剛好過右外野大牆的全壘打，這是他本季第13轟，追平道奇隊球星大谷翔平，並列全大聯盟第3。這發全壘打距離只有339英尺，據Statcast統計，在大聯盟另外29座球場，都不會是全壘打。
洋基先發投手洛登總計主投6局，投出6K和2保送，只被敲4安，失2分，防禦率降為3.27。洋基系列戰3戰橫掃白襪，拿下7連勝，追平2022年9月以來最長紀錄，本場比賽是洋基本季第15場逆轉勝，大聯盟最多。
洛登本季表現比起去年相對穩定，他受訪時談到現在的投球心態，「我的目標是每次上場，專注拿下18個出局數，然後再看接下來的狀況，我只想著給球隊獲勝機會。」
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