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MLB／達比修美日200勝感言 特別提到NHK停掉大谷比賽直播

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
達比修接下來目標將是超越野茂英雄美日通算201勝和黒田博樹美日通算203勝的紀錄。 法新社
達比修接下來目標將是超越野茂英雄美日通算201勝和黒田博樹美日通算203勝的紀錄。 法新社

教士隊37歲老將達比修有近況火熱，今天在客場對勇士隊之戰先發7局無失分，領軍9：1獲勝，繼野茂英雄、黒田博樹之後，成為史上第3位完成美日職棒通算200勝的日本球員，最近連續25局未失分也寫下個人生涯新高。

歷史性勝投到手後，達比修帶著謝意透露，日本NHK電視台甚至未播大谷翔平，而是直播這場比賽。

他說：「真的沒有什麼感覺（指200勝），但很高興在亞特蘭大投得很好，NHK甚至停止大谷比賽直播，所以我要想辦法贏球。」

達比修2005到11年效力日本火腿隊期間，出賽167場有164場先發，帶著93勝紀錄在2012年轉戰大聯盟，接下來12季275場更是全部先發登板，今天對勇士先發7局只被揮出兩支安打，飆出9次三振，奪下大聯盟第107勝。

他表示，變化球投得不錯，曲球進本壘前軌跡很好，所以能夠混合球路，分散打者的注意力。

達比修最近4戰投贏紅人、小熊、道奇、勇士，連續4場先發（24局）未失分締造個人最佳紀錄，再往前推到4月15日對道奇之戰5局下，已經連續25局讓對手掛零，美日通算200勝都以先發身分完成，更是史上第1人。

大聯盟從1901年至今，只有兩名投手能在37歲以上，連續4場先發無失分，另一人是2005年遊騎兵隊羅傑斯（Kenny Rogers），當時已經40歲。

野茂過去在日職78勝、大聯盟123勝，美日通算201勝，黒田博樹日職124勝、大聯盟79勝，通算203勝，達比修的勝場數超越兩位前輩沒有問題。

他說：「野茂、黑田都是非常出色的投手，能夠離他們更近一點，我感到很榮幸，給了自己前進的信心。」

火腿球團今天也特別發布訊息，恭喜這位曾經效力7年的巨投完成偉大成就。

勇士 大聯盟 日本火腿

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