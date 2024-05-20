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MLB／達比修有主宰戰場收拾勇士 美日通算200勝到手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士隊日本投手達比修有，美日職棒生涯通算200勝到手。法新社
教士隊日本投手達比修有，美日職棒生涯通算200勝到手。法新社

教士隊日本強投達比修有今天主宰戰場，對勇士隊之戰先發7局只被揮出兩支安打，飆出9次三振，優質表現率領教士9：1大勝，美日職棒生涯通算200勝到手。

達比修用99球完成7局任務，好球達70顆，奪下本季第4勝，也是大聯盟生涯12年第107勝，加上2005到11年在日本火腿隊7季93勝，達到美日200勝里程碑。

達比修從5月1日起，連續4場先發分別投贏紅人、小熊、道奇、勇士，4戰合計24局都未失分，本季戰績升至4勝1敗、防禦率2.08。

值得一提的是，達比修近兩戰對決世界大賽呼聲最高的道奇、勇士，各投7局優質先發，一共只被揮出4支安打，狂飆16次三振，狠狠修理兩大強權。

教士打線今天力挺達比修，出現14支安打，包括柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、坎普薩諾（Luis Campusano）、金河成各1支全壘打，打完前4局領先7分奠定勝基，勇士直到9局下才攻下1分，完全無力挽回戰局。

勇士先發投手愛德（Bryce Elder）只投3局，被揮出9支安打，失7分（6分自責）吞敗；勇士輸掉4連戰前兩戰，最近嘗到3連敗。

勇士 教士

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