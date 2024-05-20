MLB／大谷已有很多重要安打 羅伯茲盛讚再見安令人興奮

道奇、紅人隊今天僵持到延長10局，大谷翔平從狄亞茲（Alexis Diaz）的手中揮出再見安打，幫助道奇3：2獲勝，4連戰輸掉首戰後帶著3連勝結束，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「大谷已為球隊揮出很多重要安打，但在主場揮出首支再見安打令人興奮。」

大谷今天4打數2安打、被三振1次，唯一打點就是10局下勝利打點，也是生涯第2支、加盟道奇首支再見安打，在道奇球場爆滿52656名觀眾前，再度成為大英雄，被隊友潑水慶祝。

ドジャース 大谷翔平

第5打席：サヨナラヒット！



AVG.353 OPS1.081🔥



Shohei Ohtani Dodgers pic.twitter.com/vqCTjO25mn — 【MLB】放送地区 (@MLB_comment) 2024年5月19日

他說：「我們輸掉系列賽第1場，真的很想強勢結束，很高興事情進展順利。」

大谷本季出賽47場，今天第21次出現單場至少2安紀錄，5月打擊率達3成93，在大聯盟排名第3，目前3成53、66支安打都在大聯盟居首。

道奇26歲菜鳥右投先發投手納克（Landon Knack），4月登上大聯盟扛起3場先發任務，今天又從3A重返前線，先發4.2局被揮出3支安打、失1分，美國媒體指出，這個安排顯然是為了讓山本由伸有整整一周休息時間。