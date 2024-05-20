快訊

少子化助長教學現場惡化 普信生如何學習接受失敗？

賴清德、蕭美琴完成宣誓 正式成中華民國正副總統

直播／總統賴清德簽署人事令 任命行政院長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／金鶯韓德森15轟居首 大谷翔平13轟仍是國聯最猛

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
金鶯隊韓德森今天對水手隊之戰首局首打席擊出全壘打。 圖／美聯社
金鶯隊韓德森今天對水手隊之戰首局首打席擊出全壘打。 圖／美聯社

金鶯隊開路先鋒韓德森（Gunnar Henderson）又轟了，今天對水手隊之戰首局首打席全壘打，成為致勝一擊，幫助金鶯6：3獲勝，也以15轟和太空人隊塔克（Kyle Tucker）並列大聯盟全壘打王。

韓德森1局下砲轟水手先發投手柯比（George Kirby），本季第5支首局首打席全壘打出爐，在大聯盟排名第1。

韓德森去年奪下美聯新人王，28轟寫下個人單季新高，今牛才打44場比賽已有15轟，也是史上第6位年紀在22歲（含）以下，開季前44戰至少出現15轟的球員。

金鶯隊史單季50轟打者只有兩人，分別是1996年安德森（Brady Anderson）50轟、2013年戴維斯（Chris Davis）53轟，韓德森如果維持目前開轟速度，推算季末將達55轟。

另外，1996年安德森單季12支首局首打席全壘打，也是隊史最佳紀錄，韓德森也有機會挑戰。

除了15支全壘打獨佔鰲頭，韓德森4支三壘打、31分打點、長打率5成98、 整體攻擊指數（OPS）.946也在金鶯排名第1。

道奇隊大谷翔平目前13轟和洋基隊賈吉（Aaron Judge）並列第3，也是國聯最多轟球員。

金鶯 韓德森

延伸閱讀

MLB／生涯第2支再見安打收拾紅人 大谷翔平重登打擊王

MLB／大谷翔平道奇第一棒初體驗4支0 布勒回歸首勝到手

MLB／最佳補強還有誰？紐郵讚大谷翔平7億合約超划算

MLB／煙火秀慶大谷日！大谷翔平第13轟討回全壘打榜領先

相關新聞

MiLB／張育成守備和隊友相撞倒地…疑右肩受傷退場 明進行MRI檢查

光芒隊3A今天對白襪隊3A之戰，旅美好手張育成擔任先發5棒游擊手，6局下往右後方移動接高飛球時，和左外野手賽門（Ronn...

MLB／生涯第2支再見安打收拾紅人 大谷翔平重登打擊王

道奇隊今天在洛杉磯主場對紅人隊4連戰最後一戰，大谷翔平成為英雄，延長10局下揮出再見安打，幫助道奇3：2獲勝，大谷打擊率...

MLB／大谷翔平道奇第一棒初體驗4支0 布勒回歸首勝到手

大谷翔平來到道奇隊後的第一棒初體驗，以4打數沒有安打結算，道奇終場以4：0完封紅人隊；先發投手布勒（Walker Bue...

MLB／今永昇太防禦率0.84再寫神紀錄 海盜教頭：打教的噩夢

小熊隊日籍左投今永昇太持續在大聯盟書寫一頁頁不思議，今天面對海盜隊再繳7局無失分好投，以無關勝敗收場，小熊9局下靠再見安...

MLB／金鶯韓德森15轟居首 大谷翔平13轟仍是國聯最猛

金鶯隊開路先鋒韓德森（Gunnar Henderson）又轟了，今天對水手隊之戰首局首打席全壘打，成為致勝一擊，幫助金鶯...

MLB／不只好投驚艷！今永昇太有禮貌舉動也躍上官方社群

小熊隊日籍左投今永昇太不僅以好成績攻略美國球迷的心，跟主審要球時彎腰點頭致意的舉動，也躍上大聯盟社群網站。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。