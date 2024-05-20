MLB／生涯第2支再見安打收拾紅人 大谷翔平重登打擊王
道奇隊今天在洛杉磯主場對紅人隊4連戰最後一戰，大谷翔平成為英雄，延長10局下揮出再見安打，幫助道奇3：2獲勝，大谷打擊率升至3成53，再度躍居大聯盟打擊王。
道奇、紅人打完9局2：2平手，大谷在10局下兩出局一、二壘有人時登場，面對紅人第5任投手狄亞茲（Alexis Diaz），在2好1壞後逮中內角偏低94英里速球，猛力拉向右外野終結比賽。
這是大谷加盟道奇後首支再見安打，也是繼2020年9月5日對太空人隊之戰（當時效力天使隊，延長11局下）後，生涯第2次出現再見一擊。
道奇在4連戰首戰輸球後，接下來3連勝贏得系列賽，大谷今天4打數2安打、攻下1分打點，被三振1次，他說：「10局下就是想要揮出安打，就算一壘打都可以，很開心能以好的方式結束比賽。」
大谷不只重返大聯盟打擊王，安打66支、長打率6成58、整體攻擊指數（OPS）1.081也都排名第1；道奇戰績升至32勝17敗，包括主場18勝9敗，在國聯西區排名穩居龍頭。
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