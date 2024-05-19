MLB／大谷翔平道奇第一棒初體驗4支0 布勒回歸首勝到手

大谷翔平來到道奇隊後的第一棒初體驗，以4打數沒有安打結算，道奇終場以4：0完封紅人隊；先發投手布勒（Walker Buehler）此役為TJ韌帶置換手術後回歸的第3場比賽，以6局無失分好投拿下本季首勝。

因應最強核彈頭貝茲（Mookie Betts）本季首度輪休，道奇今天打線名牌自動往前挪一格，大谷扛首棒出賽，首打席打向三壘方向滾地球出局，第2打席在第3局兩出局、三壘有人時打向二壘方向滾地球，讓道奇攻勢的攻勢空手而歸。

布勒以6局無失分好投拿下本季首勝。 美聯社

道奇4局下攻下2分，大谷的第3打席在第5局羅哈斯（Miguel Rojas）的二壘打後上場，打向左外野的飛球遭到接殺，弗里曼（Freddie Freeman）補上安打、掃回道奇的第3分；大谷第4打席換一壘方向的滾地球被攔下，此役以4打數繳白卷作收。

道奇8局下靠弗里曼二壘打、赫南德茲（Teoscar Hernández）一壘打串連再下一城，加上4任投手壓制紅人打線，布勒先發6局僅被敲出3安打、無失分，賞出7次三振，3任後援投手各投1局都未被敲出安打，聯手完封紅人。