聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／不只好投驚艷！今永昇太有禮貌舉動也躍上官方社群
小熊隊日籍左投今永昇太不僅以好成績攻略美國球迷的心，跟主審要球時彎腰點頭致意的舉動，也躍上大聯盟社群網站。
小熊今天以1：0擊敗海盜隊，今永繳出7局無失分好投無關勝敗，9場先發投完，防禦率還是離譜的0.84。在場上成績之外，大聯盟官方X還貼出一段影片，寫著「今永昇太每一次請求新球時都向主審表達敬意」，畫面中可見今永向主審比出「1」手勢，一邊彎腰鞠躬表達感謝。
影片吸引不少球迷大讚，誇讚今永有實力又謙遜，希望他可以「終生小熊」，也免不了有網友酸言：「所以這樣可以得到更大的好球帶嗎？」
有球迷貼出今永在日職時期的影片，說明這是他以前就有的習慣；也有日本球迷解釋，有不少日本選手都會這樣做，因為這是他們從三級棒球就受到的教育，「這是在日本不脫帽卻能同時表達敬意的方式，許多選手在青少年時期都是被這樣教導，在日本人身上很常見。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言