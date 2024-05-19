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MLB／不只好投驚艷！今永昇太有禮貌舉動也躍上官方社群

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
轉戰大聯盟第一年的今永昇太就繳出不可思議優異表現。 美聯社
轉戰大聯盟第一年的今永昇太就繳出不可思議優異表現。 美聯社

小熊隊日籍左投今永昇太不僅以好成績攻略美國球迷的心，跟主審要球時彎腰點頭致意的舉動，也躍上大聯盟社群網站。

小熊今天以1：0擊敗海盜隊，今永繳出7局無失分好投無關勝敗，9場先發投完，防禦率還是離譜的0.84。在場上成績之外，大聯盟官方X還貼出一段影片，寫著「今永昇太每一次請求新球時都向主審表達敬意」，畫面中可見今永向主審比出「1」手勢，一邊彎腰鞠躬表達感謝。

影片吸引不少球迷大讚，誇讚今永有實力又謙遜，希望他可以「終生小熊」，也免不了有網友酸言：「所以這樣可以得到更大的好球帶嗎？」

有球迷貼出今永在日職時期的影片，說明這是他以前就有的習慣；也有日本球迷解釋，有不少日本選手都會這樣做，因為這是他們從三級棒球就受到的教育，「這是在日本不脫帽卻能同時表達敬意的方式，許多選手在青少年時期都是被這樣教導，在日本人身上很常見。」

今永昇太 大聯盟 小熊隊

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