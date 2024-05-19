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MLB／今永昇太防禦率0.84再寫神紀錄 海盜教頭：打教的噩夢

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
今永昇太。 路透
今永昇太。 路透

小熊隊日籍左投今永昇太持續在大聯盟書寫一頁頁不思議，今天面對海盜隊再繳7局無失分好投，以無關勝敗收場，小熊9局下靠再見安打在本壘攻防戰中勝出以1：0贏球賽後，海盜教頭薛爾頓（Derek Shelton）評價今永昇太的表現，他稱：「這傢伙將會帶給各隊打擊教練噩夢。」

今永今天7局投完僅用88球，其中68球是好球，22球製造揮空，只被敲出4安打、無失分，送出7次三振。並未續投第8局，今永坦言以球數來說是可以續投，但以身體感受到的疲勞程度來說，就是另外一回事了。

今永賽後防禦率降到更鬼神的0.84，防禦率在1913年成為正式紀錄以來，這是生涯初登板前9場先發的史上最低防禦率，刷新1981年道奇隊瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）的0.91紀錄；此外，不只算新人，今永這項數字也可排到活球年代（1920年起）開季前9場先發第4低防禦率，前3名為2021年狄葛隆（Jacob deGrom）0.62、1966年馬里寇爾（Juan Marichal ）0.69、2009年葛蘭基（Zack Greinke）0.82。

今永的投球完全碾壓大聯盟打者，薛爾頓稱面對他，將是各隊打擊教練的噩夢，「他的直球不是94、95哩的程度卻很有效率，球很會跑，他的指叉球不是鬧著玩的，投球執行能力真的太出色了。」

小熊教頭康索（Craig Counsell）坦言，大家看到今永的表現，感到有點驚訝是必然的，而小熊非常幸運可以擁有今永。

大聯盟 小熊隊 海盜

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