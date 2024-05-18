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MLB／最佳補強還有誰？紐郵讚大谷翔平7億合約超划算

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
頂著7億美元身價，大谷翔平帶給道奇的效應被認為是相當划算。 美聯社
頂著7億美元身價，大谷翔平帶給道奇的效應被認為是相當划算。 美聯社

大谷翔平今年與道奇隊簽下10年7億美元天價合約，開季至今雖然只能專任打擊，但繳出的數據是大聯盟頂尖，7項數字都是全聯盟第一，資深記者海曼（Jon Heyman）評估這筆合約時就說：「很划算！」

海曼昨天在紐約郵報發表一篇文章，為大聯盟去年各隊休賽季的補強做出評比，其中大谷翔平排名第一，至今天賽前，大谷翔平的OPS 1.108是全大聯盟第一。

對於第一名的選擇，海曼表示：「還有誰？他在國聯的打擊率、長打率跟OPS都排第一，即使開季遇到醜聞也不受影響，7億美元的合約很划算！」

而大谷翔平今天對戰紅人隊又開轟，13轟並列大聯盟全壘打王，另外打擊率3成58、長打率0.676、OPS 1.102、64支安打、30支長打、121個壘打數，一共7項打擊數據都是大聯盟第一。

今永昇太生涯初登大聯盟開季表現一鳴驚人。 美聯社
今永昇太生涯初登大聯盟開季表現一鳴驚人。 美聯社

海曼的第二名給了小熊隊日籍投手今永昇太，0.96的防禦率是大聯盟最低，8場先發拿下5勝0敗，海曼指出，今永昇太表現不僅比山本由伸好，也勝過許多人，是大聯盟史上開季最好的表現之一，恐怕僅次於瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）。

今永昇太 大聯盟 大谷翔平

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