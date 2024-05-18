MLB／專屬日子開轟 道奇教頭讚大谷：他總是讓我吃驚

道奇隊日本球星大谷翔平在「大谷翔平日」開轟，今天賽前才參與完洛杉磯市的表彰儀式，比賽中立刻敲出本季第13轟，讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）大讚不簡單，「他總是可以讓我吃驚。」

道奇今天以7：3擊敗紅人隊，大谷翔平在3局下敲出兩分砲擴大領先，1局下貝茲（Mookie Betts）也曾開轟，不過3：0的分數一度被紅人追平，道奇後段再要回領先，包含8局下海沃德（Jason Heyward）的兩分砲。

大谷翔平在3局下從蒙塔斯（Frankie Montas）手中敲出的左外野全壘打，是生涯對戰的第5轟，羅伯茲更指出，那一球位置在外角、靠近膝蓋的高度，但大谷依舊能敲出反方向的全壘打，開玩笑說：「在搖頭娃娃日沒開轟，還好在大谷翔平日有開轟。」

大谷翔平在第3打席吞K後，鏡頭捕捉到他與羅伯茲在休息區討論，羅伯茲比出指叉球的握法，加上手套移動方式，似乎是在跟大谷講解對方投手的習慣動作，而賽後被問到這題，羅伯茲僅低調回應，「我一直在關注大谷的打擊，只是想知道他在打擊區時在想什麼。」