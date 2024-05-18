MLB／機率有多低？紅人外野手敲界外球被雙胞胎哥哥「接殺」

紅人隊今天作客道奇隊主場，在道奇貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平的「MVP連線」開轟助威下，紅人以3：7吞下敗仗，其中外野新星史迪爾（Spencer Steer）今天4打數盡墨，成績持續下修，不過在比賽中發生一段有趣的小插曲，他打上觀眾席的界外球竟直接被雙胞胎哥哥接住。

身為土生土長的洛杉磯人，史迪爾難得來到道奇主場出賽，家中的親友團也進場力挺，他在4局上的打席面對首球擊成界外，這顆球不偏不倚飛往坐在本壘板後的親哥哥崔佛（Trevor Steer），崔佛也沒有漏氣接下這顆球，「它立即飛往我這邊，我當時心想該做點什麼，這真是太瘋狂了。」

崔佛打趣說道：「我會把這顆球送給我們的奶奶，畢竟她比較有責任感，跟我比起來比較不會弄丟它。」

紅人外野新星史迪爾(右)。 路透社

接住這顆球後，身穿史迪爾球衣的崔佛興奮地站起來，向坐在周圍的道奇球迷展示自己背後的姓氏，而道奇球迷們也「捧場」地以滿滿噓聲回應，史迪爾這個打席最終擊出內野滾地球，送回球隊第1分，並藉著貝茲的失誤上壘。

史迪爾一家雖然來自洛杉磯，但家中孩子們從小都是隔壁天使隊球迷，史迪爾成長時的偶像是「鱒魚」楚奧特（Mike Trout），大哥康納（Connor Steer）則是天使球團職員，還在去年紅人造訪天使主場時登板開球。

當被問及會如何跟史迪爾談這個有趣的意外，崔佛回覆道：「我會告訴他下次記得把球擊出外野大牆。」