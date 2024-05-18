MLB／好衰！巨人李政厚肩膀動刀 菜鳥年只打1個半月宣告報銷

根據大聯盟官網報導，巨人隊南韓帥哥外野手李政厚日前因撞上全壘打牆提前退場，今確定將動左肩關節唇手術，復健期推估要至少6個月，本季提前報銷，這也是他繼去年在韓職因腳踝手術報銷後，連2年提前結束賽季。

「風之孫」李政厚日前在對紅人隊的比賽中，為了接殺卡德拉里歐（Jeimer Candelario）的深遠飛球，全速緊追至最後躍起，沒想到不但沒接到球，還硬生生撞在全壘打牆上，隨後提前退場，李政厚賽後遭診斷左肩有結構性損傷，被放到10天傷兵名單內。

報導指出，李政厚原本預計最少休6周，但在前往洛杉磯尋求醫生第二意見後，最終決定動手術一勞永逸，馬托斯（Luis Matos）會是接班中外野防區的有力人選，巨人營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）表示，手術安排在未來2至3周內，康復時間最少6個月，推估在隔年1月能恢復棒球活動。

薩伊迪表示，李政厚的表現正漸入佳境，攻守兩端對球隊重要性越來越高，只能期待他在2025年滿血回歸，「從春訓的第一天起，他從來沒有表現得不屬於這個地方，他看起來已經是個優秀的大聯盟球員，來自國際上其他聯盟的選手，大聯盟起步往往不那麼順遂，但李政厚勝過了我所看過的許多優秀球員。」

李政厚休賽季和巨人簽下了6年1.13億美元巨約，但新人年過得並不順遂，這是李政厚生涯第2次左肩動刀，他2018年韓職也經歷過相同位置的手術，「從我的棒球生涯來看，這可能是我最令人失望的賽季之一，我現在只能樂觀的思考未來。」

李政厚說：「在大聯盟打球的1個半月是生涯最快樂的時光，我會把它記在心裡，下賽季藉由經驗打出更好的表現，棒球是我真正喜歡的事情，我想帶著堅強的心態回歸。」