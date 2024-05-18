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MLB／海盜大物狀元首勝寫紀錄 史肯斯：只是數字而已

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
海盜隊火球狀元史肯斯拿下大聯盟首勝。 美聯社
海盜隊火球狀元史肯斯拿下大聯盟首勝。 美聯社

海盜隊火球狀元史肯斯（Paul Skenes）的第2場先發令人眼睛一亮，面對小熊隊6局沒被敲安，還飆出11次三振，幫助球隊以9：3獲勝，收下大聯盟生涯首勝。

史肯斯的生涯初登板4局飆出7K，但也丟掉3分，今天表現截然不同，開場就先飆出7連K，更一度連續解決13名打者，直到5局下才因四壞球保送讓對手上壘。

史肯斯以100球先發6局無失分，防禦率降至2.70，未被敲出任何安打，投出11次三振，最快球速來到101.2英哩（約162.8公里）。

「這些只是數字而已。」史肯斯對於驚人表現保持平常心，「自己能做的就是維持習慣、注意身體，每天專注在這些上面。」

海盜教頭薛爾頓（Derek Shelton）的反應比較接近常人，「前3局太棒了吧，前9個打者三振7個人，這很難見到。」確實如此，開賽連續7K是海盜隊史新紀錄。

史肯斯此戰寫下的紀錄還包含：第一位在瑞格里球場（Wrigley Field）投出11K的海盜隊投手、海盜隊第4位22歲之前投出單場10K以上的投手、101.2哩投出三振追平自2008年以來的海盜隊史紀錄、以100哩以上球速投出單局3連K（第1局）是史上第3人。

「感覺好的時候投球會很容易。」史肯斯說：「更能掌握速球的走向，投球一直都不容易，但當速球控制好的時候就會變得比較容易些，這是今天投得好的主要原因。」

海盜隊大物狀元史肯斯慶祝首勝。 美聯社
海盜隊大物狀元史肯斯慶祝首勝。 美聯社

史肯斯 海盜 球速

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