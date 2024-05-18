MLB／開場連7K、6局11K無安打！海盜火球狀元飆百年紀錄

海盜隊2023年的選秀狀元史肯斯（Paul Skenes）今天迎來生涯第2場先發，今晚他在投手丘上大殺四方，開賽就連飆7次三振震撼全場，總計6局狂飆11K無失分，僅讓1名小熊隊打者因保送上壘，用超狂表現收下生涯首勝，還寫下多項隊史紀錄。

史肯斯上周生涯首戰也是對小熊，但先發4局掉3分表現平平，今再次碰上小熊打線，史肯斯用行動證明自己的狀元身手，開賽連續投出7次三振，距離迪薛斯（Jim Deshaies）及狄葛隆（Jacob deGrom）的大聯盟菜鳥紀錄只差1次，但已經是海盜隊史新高。

整場比賽史肯斯都讓小熊打者一籌莫展，僅有布許（Michael Busch）選到四壞球上壘，史肯斯6局投球用了剛好100球，沒被敲出任何1支安打，最後三振陶克曼（Mike Tauchman）的一球還有100英哩，捕手搭檔葛蘭多（Yasmani Grandal）受訪時開玩笑說道：「為什麼最後一球不是102英哩？我看過他投120球後還能飆102英哩，所以我想他今天狀況有點差。」

All 11 Paul Skenes strikeouts from his six no-hit innings! pic.twitter.com/mFvcfYhKLY — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年5月17日

葛蘭多也說：「我不知道我們還能要求什麼，就像我說的，他的初登板有點亢奮，今天我們看到他表現更為沉著，他是我們需要的那個人。」

史肯斯今天均速高達99.3英哩，招牌的指叉伸卡球更是高達94.8英哩，一共製造22次揮空，根據統計，史肯斯今天創下許多紀錄，他是第一位在小熊主場投出11次三振的海盜球員，也是隊史首位在22歲前單場投出10次三振的投手，前一次已經要回溯到1975年；單局3次三振都是靠破百英哩速球拿到，則是自2008年啟用投球追蹤系统後第3人。

史肯斯說：「好表現是由很多事匯集而成，例行訓練、身體狀況、還有那些大大小小的日子......任何情況下投球都非易事，但當我能好好控制速球，投起來總是更容易，這是今天的重點。」