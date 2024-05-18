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MLB／煙火秀慶大谷日！大谷翔平第13轟討回全壘打榜領先
洛杉磯市訂定「大谷翔平日」的同一天，道奇隊日籍球星大谷翔平用全壘打留下註記，今天面對紅人隊第3局敲出兩分砲，本季第13轟出爐，再度站上全壘打榜領先位置。
大谷今天先是現身洛杉磯市議會，參與「大谷翔平日」表揚活動，當時已有不少人敲碗希望看大谷今天開轟慶祝，大谷的球棒馬上有所回應。
道奇今天在主場面對紅人，首局就靠貝茲（Mookie Betts）首打席開轟先馳得點，下一棒的大谷敲出右邊方向的強勁滾地球，被一壘手坎德拉利歐（Jeimer Candelario）美技攔截，第2打席輪到大谷開秀，第3局炸裂一發反方向兩分砲。
大谷本季第13轟出爐，追上太空人隊塔克（Kyle Tucker），再度躍居全壘打榜領先位置。
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