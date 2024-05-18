快訊

美式跟拿鐵哪個比較傷胃？每早一杯咖啡「少做1件事」竟致胃潰瘍

施工意外！陸軍二支部美崙營區工程鷹架倒塌…6名工人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／煙火秀慶大谷日！大谷翔平第13轟討回全壘打榜領先

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平敲出第13轟。 法新社
大谷翔平敲出第13轟。 法新社

洛杉磯市訂定「大谷翔平日」的同一天，道奇隊日籍球星大谷翔平用全壘打留下註記，今天面對紅人隊第3局敲出兩分砲，本季第13轟出爐，再度站上全壘打榜領先位置。

大谷今天先是現身洛杉磯市議會，參與「大谷翔平日」表揚活動，當時已有不少人敲碗希望看大谷今天開轟慶祝，大谷的球棒馬上有所回應。

道奇今天在主場面對紅人，首局就靠貝茲（Mookie Betts）首打席開轟先馳得點，下一棒的大谷敲出右邊方向的強勁滾地球，被一壘手坎德拉利歐（Jeimer Candelario）美技攔截，第2打席輪到大谷開秀，第3局炸裂一發反方向兩分砲。

大谷本季第13轟出爐，追上太空人隊塔克（Kyle Tucker），再度躍居全壘打榜領先位置。

大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／水原案衍生旁枝 大谷前天使至親也找相同組頭下注

MLB／洛杉磯訂517大谷日 球迷褒貶不一「不用先拿個冠軍？」

MLB／洛杉磯市表揚大谷翔平 訂5月17日大谷日

MLB／球團建議田中真美子開球 大谷翔平曝請小朋友代替原因

相關新聞

MLB／煙火秀慶大谷日！大谷翔平第13轟討回全壘打榜領先

洛杉磯市訂定「大谷翔平日」的同一天，道奇隊日籍球星大谷翔平用全壘打留下註記，今天面對紅人隊第3局敲出兩分砲，本季第13轟...

MLB／洛杉磯訂517大谷日 球迷褒貶不一「不用先拿個冠軍？」

洛杉磯市議會今天宣布5月17日正式成為「大谷翔平日」，今天他以一襲藍色西裝出席表揚儀式，道奇官方X貼出照片分享喜訊，球迷...

MLB／開場連7K、6局11K無安打！海盜火球狀元飆百年紀錄

海盜隊2023年的選秀狀元史肯斯（Paul Skenes）今天迎來生涯第2場先發，今晚他在投手丘上大殺四方，開賽就連飆7次三振震撼全場，總計6局狂飆11K無失分，僅讓1名小熊隊打者因保送上壘，用超狂表

MLB／攜手史丹頓開砲 賈吉敲第12轟追上大谷翔平

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）度過開季低潮後，手感燙到不行，今天與史丹頓（Giancarlo Stanto...

MLB／水原案衍生旁枝 大谷前天使至親也找相同組頭下注

大谷翔平前任翻譯水原一平涉賭事件延伸旁枝，傳出過去大谷翔平在天使的隊友、目前效力勇士隊3A的佛列契（David Flet...

MLB／海盜大物狀元首勝寫紀錄 史肯斯：只是數字而已

海盜隊火球狀元史肯斯（Paul Skenes）的第2場先發令人眼睛一亮，面對小熊隊6局沒被敲安，還飆出11次三振，幫助球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。