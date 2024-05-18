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桌球／馮翊新攜黃彥誠奪WTT支線賽冠軍 單打有期許

中央社／ 台北18日電
馮翊新。 新華社
馮翊新。 新華社

繼2年前在WTT支線賽攜手奪冠後，台灣桌球男雙馮翊新與黃彥誠本週前進土耳其，昨晚決賽以3比1擊退頭號種子法國組合捧冠，而馮翊新也對自身單打有期許，目標未來盼躋身前50名，並實現冠軍夢。

馮翊新與黃彥誠2人都是2003年出生，且都來自於桌球世家，這次參加世界桌球職業大聯盟（WTT）在土耳其觀光勝地石頭城（Cappadocia）舉辦的支線賽之前，2人本季男雙搭檔僅拿到2勝。

目前世界排名第296的馮翊新與黃彥誠，這次從會內賽出發，前3戰都以直落3過關，決賽碰上排名第53的法國組合杜爾（Esteban Dorr）與布爾拉索（FlorianBourrassaud），雖然兩組人馬排名有落差，台灣組合仍奮力與對手抗衡，前2局結束以11比8、7比11戰成平手。

第3局戰況持續拉鋸，台灣組合在9比10落後時，不僅化解對手局點、還連得3分，以12比10逆轉搶下。

台灣組合第4局再度上演逆轉秀，克服5比7落後劣勢，以一波6比0攻勢關門，繼2022年杜哈支線賽後，馮翊新與黃彥誠再度攜手奪冠。

馮翊新、黃彥誠彼此互補，馮翊新接受中央社記者訪問時表示，「我跟他一個反手進攻好一點，一個正手進攻好一點， 而且我們比賽的時候會常溝通，所以也比較有默契。」

馮翊新透露，前陣子與黃彥誠搭配男雙，常常1、2場就被淘汰，「很久沒有拿到冠軍了，希望之後單打也可以打一個冠軍。」

其實馮翊新今年4月WTT支線賽有機會挑戰生涯首冠，只是連2站都未能通過4強那一關，無緣決賽，他表示，除了期待之後能實現單打冠軍夢外，也期盼單打排名能從目前第60名，挺進前50名。

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