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MLB／攜手史丹頓開砲 賈吉敲第12轟追上大谷翔平

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「法官」賈吉近況火燙，今天打出本季第12轟。 美聯社
「法官」賈吉近況火燙，今天打出本季第12轟。 美聯社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）度過開季低潮後，手感燙到不行，今天與史丹頓（Giancarlo Stanton）攜手開轟，幫助球隊以4：2擊敗白襪隊，拿下5連勝，賈吉也以12轟與大谷翔平等人並列大聯盟第二，距離首位也只差1轟。

賈吉今天在1局下就開砲，一發擊球初速114.4哩、飛行距離433呎的陽春砲，射上左外野第二層看台；史丹頓打得更強勁，擊球初速116.2哩，不過飛行距離是417呎，落在左外野第1層看台。

這是賈吉、史丹頓生涯第39次同場開轟，本季第4次，而兩人同場開轟時洋基隊戰績是35勝4敗，本季4場都贏球，另外3場分別是4月6日對藍鳥、4月27日對釀酒人，5月8日對太空人隊還有索托（Juan Soto）也加入。

賈吉今年一路打到5月初，打擊率都還在2成上下徘徊，但一波連6場敲安拉抬手感，後續中斷2場，但加上今天1打數1安打（另3次都獲四壞保送），又是連5場敲安，打擊率來到2成67。

更猛的是，賈吉已經累積第12轟，只落後太空人隊塔克（Kyle Tucker）、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）的13轟，與大谷翔平、守護者奈勒（Josh Naylor）、勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）並列第二。

史丹頓 大谷翔平 賈吉

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