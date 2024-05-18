快訊

不論起徵點多低…彭啟明：碳費愈快上路愈好 還要派駐歐盟接軌國際

恐龍家長保護過頭讓孩子暴走 教師怕受罰變成消極教保

高雄男子搭澎湖輪今晨落海失聯！澎湖展開海空搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／洛杉磯訂517大谷日 球迷褒貶不一「不用先拿個冠軍？」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洛杉磯市議會今宣布5月17日為「大谷翔平日」，他以一襲藍色西裝出席表揚儀式。 美聯社
洛杉磯市議會今宣布5月17日為「大谷翔平日」，他以一襲藍色西裝出席表揚儀式。 美聯社

洛杉磯市議會今天宣布5月17日正式成為「大谷翔平日」，今天他以一襲藍色西裝出席表揚儀式，道奇官方X貼出照片分享喜訊，球迷評價褒貶不一，有人認為大谷值得這份肯定，也有人對他才加入道奇不久、還沒拿過冠軍戒指提出質疑，甚至不解克蕭（Clayton Kershaw）都未在洛城有專屬日，大谷卻先有了。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）今天跟著大谷、球團高層一起造訪市議會，對於「大谷翔平日」直呼恰如其分，「可以代表這座城市，市政廳成員也給予肯定，我知道他對此保持感激，翔平確實在短短時間內對這座城市帶來影響。」

大谷過去6年效力天使隊，主場座落位置為安那罕，直到去年季後與道奇隊簽下10年7億美元合約轉隊，儘管球隊所冠的城市名都是「洛杉磯」，但還是有著些微不同。

消息一出湧入許多好評，為大谷感到驕傲，但也夾雜質疑聲浪，「他在這支球隊打了多久？我想是一個半月。」「能先拿到一個戒指再說嗎？」「竟然比克蕭還早？」「我很開心我們得到大谷，但為何他能這麼快得到專屬日？連布萊恩（Kobe Bryant）都到2016年才獲得這項肯定」。

洛杉磯市議會主席克雷柯里安（Paul Krekorian）表示，「道奇今年初（去年底）在競爭這位可能是史上最重要的自由球員上取得成功，對這座城市來說是重要的時刻，大谷翔平辦到的成就是貝比魯茲（Babe Ruth）之後再也沒人辦到過。」他感謝大谷來到道奇，以後觀戰道奇比賽的球迷可以告訴子子孫孫，他們生在有幸看到大谷打球的年代。

克蕭 大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／洛杉磯市表揚大谷翔平 訂5月17日大谷日

MLB／道奇主場當自家上演4安4盜 紅人克魯茲：我是GTA玩家

MLB／球團建議田中真美子開球 大谷翔平曝請小朋友代替原因

MLB／大谷第12轟差點飛到海裡 巨人主場炸裂解鎖第25座球場

相關新聞

MLB／洛杉磯訂517大谷日 球迷褒貶不一「不用先拿個冠軍？」

洛杉磯市議會今天宣布5月17日正式成為「大谷翔平日」，今天他以一襲藍色西裝出席表揚儀式，道奇官方X貼出照片分享喜訊，球迷...

MLB／攜手史丹頓開砲 賈吉敲第12轟追上大谷翔平

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）度過開季低潮後，手感燙到不行，今天與史丹頓（Giancarlo Stanto...

MLB／洛杉磯市表揚大谷翔平 訂5月17日大谷日

道奇球星大谷翔平今天在洛杉磯市政府接受表揚，市議會訂每年5月17日為「大谷翔平日」（Shohei Ohtani Day）

MLB／球團建議田中真美子開球 大谷翔平曝請小朋友代替原因

道奇隊主場今天贈送4萬個大谷翔平搖頭娃娃，結果湧入5萬3527人進場觀戰寫下大聯盟本季新高。球團原本提議請大谷妻子田中真美子開球，但大谷拒絕，反而邀請一名13歲病童艾伯特（Albert）開球，大谷受訪

MLB／大谷翔平第11盜0安 道奇本季最多觀眾面前吞2連敗

道奇隊舉辦大谷翔平搖頭娃娃日，吸引了5萬3527人進場觀戰寫下大聯盟本季新高，然而大谷翔平除了演出第11次盜壘成功外沒有...

MLB／球迷爭搶大谷翔平搖頭娃娃 道奇教頭：不意外

道奇隊今天回到主場迎戰紅人隊，首戰發送4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，其中包含1700個「隱藏版」的客場制服裝扮，賽前3小時道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。