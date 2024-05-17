MLB／道奇主場當自家上演4安4盜 紅人克魯茲：我是GTA玩家

紅人隊大物克魯茲（Elly De La Cruz）今天面對道奇隊，再度展現驚人快腿，全場5打席全都上壘，總共發動5次盜壘成功4次，單季30盜已達陣。

克魯茲全場4打數4安打，選到1次保送，前4次發動盜壘都成功，7上發動本場第5次盜壘被抓到。據統計，克魯茲成為1901年以來，第6位開季前44場累積30次盜壘成功的球員。

What a night for Elly De La Cruz.



A career-high 4 stolen bases for the @Reds star! ⭐ pic.twitter.com/qV9iEbuAy8 — MLB (@MLB) 2024年5月17日

克魯茲去年在道奇球場也有過單場4安好表現，賽後被問到為何在這裡有好成績，克魯茲開玩笑地說，「因為這是我的城市！」事實上，克魯茲來自多明尼加，他表示，「我第一個來的美國城市就是洛杉磯，而且我從小就是GTA（知名遊戲：俠盜獵車手）玩家，小時候我還跟別人說我出生於洛杉磯。」

大谷翔平上季效力天使隊時，克魯茲曾經在二壘用手指戳他，確定他是否是真人，對此他坦言，「我不知道該做什麼，但我想再見他一面，上次他非常友善，大谷是超棒的球員，我想成為他朋友。」大谷受訪時也稱讚克魯茲，「他是非常好的球員，而且表現令人印象深刻。」