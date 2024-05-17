MLB／球團建議田中真美子開球 大谷翔平曝請小朋友代替原因

道奇隊主場今天贈送4萬個大谷翔平搖頭娃娃，結果湧入5萬3527人進場觀戰寫下大聯盟本季新高。球團原本提議請大谷妻子田中真美子開球，但大谷拒絕，反而邀請一名13歲病童艾伯特（Albert）開球，大谷受訪時也解釋原因。

阿爾伯特出生三天後被診斷出心臟病，動手術後成功活下來。道奇官方社群今天釋出影片，大谷翔平與阿爾伯特相見歡，並送他簽名球和球衣，大谷還說，「謝謝你今天來看球，你準備好了嗎？你要投第一球喔。」兩人事後都笑得合不攏嘴，畫面相當暖心。

A moment Albert and Shohei will never forget. 🥹



In honor of his bobblehead night, Shohei surprised Albert, a pediatric patient of @UCLAMCH, with a first pitch and suite tickets to tonight's game. pic.twitter.com/2kKNiYT6nK — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年5月17日

大谷翔平受訪時提到，球團原本建議田中真美子擔任開球嘉賓，但他認為，「這是一件很光榮的事，與真美子夫人討論後，我們認為讓喜歡棒球的孩子，或很少有機會看球的孩子來開球會更好。」

這場比賽湧入5萬3527人進場創本季大聯盟新高，也是2019年9月20日後，道奇主場最多人進場的一天。大谷受訪時表達感謝，「看台上有很多球迷，這是非常棒的環境，我很感謝他們今晚都來到這。」