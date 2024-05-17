MLB／「法官」賈吉再敲2長打！施密特繳代表作助洋基橫掃雙城
洋基隊投手施密特（Clarke Schmidt）今天面對雙城隊繳出生涯代表作，主投8局狂飆8K無失分，洋基終場以5：0完封，系列賽橫掃雙城，成為本季首支30勝的美聯球隊。
史密特用103球完成8局，只被敲3安，投出8次三振沒保送，無失分，防禦率降到2.49。洋基新星沃爾普（Anthony Volpe）敲出首局首打席全壘打，隨後靠著托瑞斯（Gleyber Torres）帶有1分打點的長打和瑞佐（Anthony Rizzo）的滾地球，再進帳2分，洋基6上和7上再各添1分，終場就以5：0收下勝利。
施密特5月戰績3勝0敗，主投19.2局投出21K和2保送，只失3分，防禦率僅1.37。施密特受訪時提到，「過去一年半，我在比賽心理層面上學到很多東西，如何應對打線及管控比賽，很高興看到有進展，我會繼續投入其中。」
洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）近期手感火燙，繼昨天單場4長打，今天3打數2安打，又都是長打，還獲得1次保送，打擊率上升到0.262，整體攻擊指數（OPS）0.948已反超隊友索托（Juan Soto），美聯排名第3。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言