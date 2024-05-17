MLB／「法官」賈吉再敲2長打！施密特繳代表作助洋基橫掃雙城

洋基隊投手施密特（Clarke Schmidt）今天面對雙城隊繳出生涯代表作，主投8局狂飆8K無失分，洋基終場以5：0完封，系列賽橫掃雙城，成為本季首支30勝的美聯球隊。

史密特用103球完成8局，只被敲3安，投出8次三振沒保送，無失分，防禦率降到2.49。洋基新星沃爾普（Anthony Volpe）敲出首局首打席全壘打，隨後靠著托瑞斯（Gleyber Torres）帶有1分打點的長打和瑞佐（Anthony Rizzo）的滾地球，再進帳2分，洋基6上和7上再各添1分，終場就以5：0收下勝利。

施密特5月戰績3勝0敗，主投19.2局投出21K和2保送，只失3分，防禦率僅1.37。施密特受訪時提到，「過去一年半，我在比賽心理層面上學到很多東西，如何應對打線及管控比賽，很高興看到有進展，我會繼續投入其中。」

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）近期手感火燙，繼昨天單場4長打，今天3打數2安打，又都是長打，還獲得1次保送，打擊率上升到0.262，整體攻擊指數（OPS）0.948已反超隊友索托（Juan Soto），美聯排名第3。