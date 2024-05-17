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MLB／大谷翔平暖心會病童 全英文對話透露開球驚喜

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

道奇隊今天在主場迎戰紅人隊，在古根漢棒球管理公司贊助下舉辦大谷翔平的搖頭娃娃日，也招待一名13歲病童艾伯特（Albert）開球，當大谷翔平現身告知他這項消息時，艾伯特看著偶像只能張大嘴巴，瞬間無法呼吸。

艾伯特是加州大學洛杉磯分校美泰兒童醫院的小兒科病童，今天受道奇隊邀請來到球場，更安排他與大谷翔平見面，大谷翔平現身與他握手，並拍拍肩膀問說：「會緊張嗎？」艾伯特只能張嘴無法回應。

大谷翔平更拿出兒童版的自己球衣，現場簽名送給艾伯特，並用英文告訴艾伯特，「謝謝你今天來看球，你準備好了嗎？你要投第一球喔。」突然被告知這項喜訊，艾伯特再次露出驚訝神情只說一字：「好。」旁邊親友吐槽說：「我從沒看過他這麼安靜。」

道奇隊更招待艾伯特與親友在包廂內看球，面對連連驚喜，艾伯特在大谷翔平離開後仍驚魂未定，他說：「剛剛到底發生什麼事了？」

艾伯特表示，對大谷的第一個印象是「他好高」，並說：「我有大概30秒無法呼吸吧。」道奇隊的貼心安排以及大谷翔平的暖心互動，都獲得球迷好評，一面倒地說：「令人感動。」

大谷翔平 紅人 道奇

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