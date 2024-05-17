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MLB／球迷爭搶大谷翔平搖頭娃娃 道奇教頭：不意外

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平的搖頭娃娃。 歐新社
大谷翔平的搖頭娃娃。 歐新社

道奇隊今天回到主場迎戰紅人隊，首戰發送4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，其中包含1700個「隱藏版」的客場制服裝扮，賽前3小時道奇球場外已經大排長龍，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我不意外啊。」

道奇昨天公布今天的大谷翔平搖頭娃娃日，其中隱藏版取得機率只有4%，也吸引球迷瘋搶，甚至在拍賣網站上已經可以看到灰色客場版的搖頭娃娃上架販售，價格來到599美元（約台幣1萬9315元）。

大谷翔平搖頭娃娃造成瘋搶。 美聯社
大谷翔平搖頭娃娃造成瘋搶。 美聯社

對於球迷排隊爭搶大谷翔平的搖頭娃娃，羅伯茲並不意外，「這對翔平跟道奇隊來說都是好事，能夠拿到門票贈品的人們非常幸運，我每天都看著他，越看越覺得他對於棒球世界來說有多麼特別。」

不過至少羅伯茲不用去排隊，因為每次搖頭娃娃主題日，他都會收到一座搖頭娃娃，羅伯茲說：「我的蒐藏品很完整。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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