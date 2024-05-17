聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／球迷爭搶大谷翔平搖頭娃娃 道奇教頭：不意外
道奇隊今天回到主場迎戰紅人隊，首戰發送4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，其中包含1700個「隱藏版」的客場制服裝扮，賽前3小時道奇球場外已經大排長龍，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我不意外啊。」
道奇昨天公布今天的大谷翔平搖頭娃娃日，其中隱藏版取得機率只有4%，也吸引球迷瘋搶，甚至在拍賣網站上已經可以看到灰色客場版的搖頭娃娃上架販售，價格來到599美元（約台幣1萬9315元）。
對於球迷排隊爭搶大谷翔平的搖頭娃娃，羅伯茲並不意外，「這對翔平跟道奇隊來說都是好事，能夠拿到門票贈品的人們非常幸運，我每天都看著他，越看越覺得他對於棒球世界來說有多麼特別。」
不過至少羅伯茲不用去排隊，因為每次搖頭娃娃主題日，他都會收到一座搖頭娃娃，羅伯茲說：「我的蒐藏品很完整。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言