MLB／大谷翔平紀錄訂正變最速10轟10盜 成功率100%復活

大聯盟今天更正紀錄，大谷翔平在美國時間13日與巨人隊之戰的盜壘失敗，被改為盜壘成功，這讓大谷翔平成為本季第一位「10轟、10盜」的球員，盜壘成功率100%的紀錄也重新「復活」。

該役大谷翔平在3局上站上一壘，當時盜向二壘時因一壘手傳球失誤，直接衝上三壘，原本紀錄為盜壘失敗加上失誤上三壘，但大聯盟今天更正，改為盜壘成功加上失誤。

這也讓大谷翔平連續4季達成「10轟、10盜」，同時也是大聯盟本季第1人，目前為止還沒出現盜壘失敗的紀錄。

大谷翔平今年無法投球，春訓時不僅專注打擊訓練，也特別針對跑壘進行加強，至今天賽前為止，45場出賽敲出12轟、10次盜壘成功，照這個速率很有機會打破2021年單季46轟、26盜的個人最佳成績。