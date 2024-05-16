快訊

暗指國會改革法案？柯建銘預告：立院明天恐爆發史上最嚴重衝突

3年前這一天「全台最恐慌」 他回憶震撼畫面：賣場現排隊人潮

MLB／小熊先發驚奇不只今永昇太！阿薩德6局好投封鎖勇士

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊投手阿薩德本季「低調強」，目前防禦率位居全聯盟第4。 路透
小熊投手阿薩德本季「低調強」，目前防禦率位居全聯盟第4。 路透

小熊隊去年簽下的日籍強投今永昇太開季表現威震八方，是本季表現最佳的投手之一，不過小熊的輪值驚奇不只今永一人，26歲右投阿薩德（Javier Assad）今年也低調地破繭而出，今天對戰勇士隊繳出6局無失分優質先發，幫助球隊以7：1力克斧頭幫。

阿薩德去年就有不錯表現，32場登板包含10場先發，防禦率為3.05，不過他本季表現再進化，包含今天在內，阿薩德9場先發拿下4勝0敗，防禦率僅1.49，今永昇太以0.96防禦率位居聯盟防禦率王，阿薩德則緊追在後排名全聯盟第4，教頭康索（craig counsell）讚道：「他確實是菁英級別的投手，他正在做了不起的事情，今年有個非常棒的開始。」

阿薩德今天先發6局用了86球，僅被敲出4支安打，另外飆出7次三振，小熊首局就在陶克曼（Mike Tauchman）首打席全壘打帶領攻下3分，第3、5、8局再添分數拉開領先，包含日籍外野手鈴木誠也的陽春砲，這也是他從傷兵名單回歸後的首轟。

和今永昇太受到的超高關注度相比，阿薩德的優異成績則顯得低調，當被問及此事，他對此則表示：「昇太的表現太棒了，他是個出色的投手，我還沒有想過這個問題，我只是試著踏上球場、保持健康，並且執行投球策略。」

阿薩德開季前9場先發失分皆不超過2分，是自1968年後再度有小熊投手達成這項創舉，隊史紀錄則是11場，捕手搭檔高姆斯（Yan Gomes）認為阿薩德絕對值得更高的媒體聲量，「這傢伙能讓打者們轉過身疑惑地問：『剛剛是怎麼回事？』是的，我認為人們絕對需要開始關注他。」

今永昇太 小熊 鈴木誠也

相關新聞

MLB／大谷翔平吞2K狂搖頭 道奇教頭：總會遇到

道奇隊日本球星大谷翔平今天單場敲出雙安，只不過因好球帶與主審看法不同，吞下2次三振讓他難以接受、不斷搖頭，道奇教頭羅伯茲...

MLB／官網列開季7大驚奇 點名竟然還能再進化的打者翔平

日本巨星大谷翔平本季轉戰道奇隊，休賽季進行手肘手術的他本季只以打者身分出賽，但「一刀流」的他表現再創驚奇，多項數據都統霸全聯盟，被大聯盟官網評比為開季7大驚奇之一。 今年大聯盟賽季剛經過4分之1

MLB／前天使工具人轉戰勇士3A登板連飆3K 大秀蝴蝶球引熱議

曾經效力天使隊的義大利經典賽國手佛列契（David Fletcher）目前待在勇士隊3A，近期因為球隊大幅領先，奉命登板消化局數，沒想到內容卻出奇的好，他大秀罕見的蝴蝶球，力保不失還飆出3次三振，在網

MLB／小熊先發驚奇不只今永昇太！阿薩德6局好投封鎖勇士

小熊隊去年簽下的日籍強投今永昇太開季表現威震八方，是本季表現最佳的投手之一，不過小熊的輪值驚奇不只今永一人，26歲右投阿薩德（Javier Assad）今年也低調地破繭而出，今天對戰勇士隊繳出6局無失

MLB／5連敗條子軍復活！遊騎兵葛瑞優質先發斬守護者

近期苦吞5連敗、陷入5成勝率保衛戰的遊騎兵隊今天在主場續戰守護者隊，扛起止敗任務的先發投手葛瑞（Jon Gray）表現精彩，先發6.1局沒有失分，加上塞米恩（Marcus Semien）、賈西亞（Ad

MLB／康崔拉斯猛打賞緊追大谷翔平 釀酒人單場5轟灌醉海盜

釀酒人隊今天在主場迎戰海盜隊，本季有「恐左症」的釀酒人打線今天一改常態，徹底打爆海盜先發左投培瑞茲（Martin Perez），包含5發全壘打，最終以10：2痛宰對手，持續位居國聯中區龍頭。 今

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。