MLB／小熊先發驚奇不只今永昇太！阿薩德6局好投封鎖勇士

小熊隊去年簽下的日籍強投今永昇太開季表現威震八方，是本季表現最佳的投手之一，不過小熊的輪值驚奇不只今永一人，26歲右投阿薩德（Javier Assad）今年也低調地破繭而出，今天對戰勇士隊繳出6局無失分優質先發，幫助球隊以7：1力克斧頭幫。

阿薩德去年就有不錯表現，32場登板包含10場先發，防禦率為3.05，不過他本季表現再進化，包含今天在內，阿薩德9場先發拿下4勝0敗，防禦率僅1.49，今永昇太以0.96防禦率位居聯盟防禦率王，阿薩德則緊追在後排名全聯盟第4，教頭康索（craig counsell）讚道：「他確實是菁英級別的投手，他正在做了不起的事情，今年有個非常棒的開始。」

阿薩德今天先發6局用了86球，僅被敲出4支安打，另外飆出7次三振，小熊首局就在陶克曼（Mike Tauchman）首打席全壘打帶領攻下3分，第3、5、8局再添分數拉開領先，包含日籍外野手鈴木誠也的陽春砲，這也是他從傷兵名單回歸後的首轟。

和今永昇太受到的超高關注度相比，阿薩德的優異成績則顯得低調，當被問及此事，他對此則表示：「昇太的表現太棒了，他是個出色的投手，我還沒有想過這個問題，我只是試著踏上球場、保持健康，並且執行投球策略。」

阿薩德開季前9場先發失分皆不超過2分，是自1968年後再度有小熊投手達成這項創舉，隊史紀錄則是11場，捕手搭檔高姆斯（Yan Gomes）認為阿薩德絕對值得更高的媒體聲量，「這傢伙能讓打者們轉過身疑惑地問：『剛剛是怎麼回事？』是的，我認為人們絕對需要開始關注他。」