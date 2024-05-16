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MLB／前天使工具人轉戰勇士3A登板連飆3K 大秀蝴蝶球引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊內野手在小聯盟登板大秀蝴蝶球，驚艷眾人。 路透
勇士隊內野手在小聯盟登板大秀蝴蝶球，驚艷眾人。 路透

曾經效力天使隊的義大利經典賽國手佛列契（David Fletcher）目前待在勇士隊3A，近期因為球隊大幅領先，奉命登板消化局數，沒想到內容卻出奇的好，他大秀罕見的蝴蝶球，力保不失還飆出3次三振，在網路上引起熱議。

去年季後被交易至勇士的佛列契過去最大的賣點就是守備多功能性，他近日在小聯盟將工具人屬性發揮得淋漓盡致，今天7局打完球隊以0：2落後，佛列契客串投手登板以節省投手戰力，不過他的投球可不馬虎，不只該局3個出局數都是用三振拿下，包含紅雀隊大物打者華克（Jordan Walker）。

根據統計，打者面對佛列契的蝴蝶球表現得束手無策，9次揮擊中有6次揮空，事實上這不過是佛列契9年職業生涯第2次登板，也是這一周內第2次，前一次登板後援1局無失分，投得可說是有模有樣。

就有網友發出佛列契的投球片段並表示，這是他近期看過最瘋狂的事情，留言也紛紛贊同道：「投得比天使終結者好」、「俐落的投球」、「讓蝴蝶球再次偉大」、「不考慮棄打從投嗎？」

勇士 天使 義大利

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