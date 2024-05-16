MLB／5連敗條子軍復活！遊騎兵葛瑞優質先發斬守護者

近期苦吞5連敗、陷入5成勝率保衛戰的遊騎兵隊今天在主場續戰守護者隊，扛起止敗任務的先發投手葛瑞（Jon Gray）表現精彩，先發6.1局沒有失分，加上塞米恩（Marcus Semien）、賈西亞（Adolis Garcia）2支全壘打送回全部分數，最終就以4：0帶走勝利。

在球隊先發投手接連倒下後，葛瑞意外扛起了條子軍的王牌角色，今天他先發6.1局被敲出4支安打沒有失分，和後援投手攜手送給守護者一場完封，賽後葛瑞防禦率下修至2.08，在美聯排名第3，扣除掉開季首戰，葛瑞在最近9場出賽防禦率僅1.30，扮演輪值安定力量。

主帥波奇（Bruce Bochy）盛讚道：「看著葛瑞投球很有趣，他表現的是多麼穩定......這正是我們需要的只要葛瑞能持續投出這樣的表現，而我們又保持健康，完全體的我們會讓人很興奮。」

遊騎兵打線前4局受限於守護者先發投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco）壓制，直到5局下塞米恩的兩分砲才突破僵局，再下一局賈西亞跟上腳步補上另一發兩分砲奠定勝基。

上一場比賽塞米恩在滿壘的關鍵時刻追打4顆壞球，最終吞下三振，肢體語言相當洩氣，不過今天扮演了球隊的致勝功臣，「我昨天很沮喪，因為我沒有打到設定的球路，但今天我做到了，這是我該做了，我靠遵守本壘板紀律為生。」

遊騎兵順利終止近期5連敗，目前23勝22敗在美聯西區排名第2，距離龍頭水手隊有1.5場勝差，今年的美聯西區是唯一一個沒有6成勝率球隊的分區。