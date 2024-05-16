MLB／康崔拉斯猛打賞緊追大谷翔平 釀酒人單場5轟灌醉海盜

釀酒人隊今天在主場迎戰海盜隊，本季有「恐左症」的釀酒人打線今天一改常態，徹底打爆海盜先發左投培瑞茲（Martin Perez），包含5發全壘打，最終以10：2痛宰對手，持續位居國聯中區龍頭。

今年釀酒人隊打線相當剽悍，攻擊指數高達0.766，全聯盟僅次於道奇隊，但對左投表現卻有明顯落差，賽前對戰左投手攻擊指數僅0.595，僅贏過墊底的白襪隊，是全聯盟對先發左投唯一打擊率未滿2成的球隊，去年在對手派出左投手先發的比賽，釀酒人勝率也低於5成。

William Contreras:



🔵 9-game hit streak

🔵 23-game on-base streak

🔵 Reached base in 40 of 43 games

🔵 1st in NL in runs

🔵 2nd in average



Best catcher in baseball. pic.twitter.com/8t486sEGiK — Milwaukee Brewers (@Brewers) May 15, 2024

然而，這場比賽釀酒人卻將海盜左投培瑞茲當成發球機打，培瑞茲在5.1局投球內被敲11支安打，總計掉9分全是因為全壘打，投出本季最慘一役，釀酒人對單名投手敲出5支全壘打追平隊史紀錄，前一次是2022年紅人隊的格林（Hunter Greene）。

明星捕手康崔拉斯（William Contreras）今天也貢獻一發三分砲，掀起釀酒人的全壘打狂潮，他今天5打數敲3安，只差一支二壘安打就能完成完全打擊，打回4分打點，賽後打擊率上漲至3成59，位居大聯盟第2，僅次於道奇隊大谷翔平的3成64。

新秀左投加賽爾（Robert Gasser）今天先發5局僅失1分，在學長們的火力支援下取得勝投，生涯前2場登板都奪勝是隊史首次，「我感到更有信心了，當然還是有些緊張，但我必須上場完成工作，更何況我還有9個隊友能幫助我。」