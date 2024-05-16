快訊

談核電廠延役 準環境部長彭啟明：要全民同意才可能延續

中和小姊姊嘴角有乾涸白色粉末疑遭餵毒 法醫今解剖釐清真相

事業運最旺！農曆四月「這些生肖」職場將成為焦點

MLB／康崔拉斯猛打賞緊追大谷翔平 釀酒人單場5轟灌醉海盜

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人康崔拉斯本季打擊火燙，堪稱現今聯盟最佳捕手。 路透
釀酒人康崔拉斯本季打擊火燙，堪稱現今聯盟最佳捕手。 路透

釀酒人隊今天在主場迎戰海盜隊，本季有「恐左症」的釀酒人打線今天一改常態，徹底打爆海盜先發左投培瑞茲（Martin Perez），包含5發全壘打，最終以10：2痛宰對手，持續位居國聯中區龍頭。

今年釀酒人隊打線相當剽悍，攻擊指數高達0.766，全聯盟僅次於道奇隊，但對左投表現卻有明顯落差，賽前對戰左投手攻擊指數僅0.595，僅贏過墊底的白襪隊，是全聯盟對先發左投唯一打擊率未滿2成的球隊，去年在對手派出左投手先發的比賽，釀酒人勝率也低於5成。

然而，這場比賽釀酒人卻將海盜左投培瑞茲當成發球機打，培瑞茲在5.1局投球內被敲11支安打，總計掉9分全是因為全壘打，投出本季最慘一役，釀酒人對單名投手敲出5支全壘打追平隊史紀錄，前一次是2022年紅人隊的格林（Hunter Greene）。

明星捕手康崔拉斯（William Contreras）今天也貢獻一發三分砲，掀起釀酒人的全壘打狂潮，他今天5打數敲3安，只差一支二壘安打就能完成完全打擊，打回4分打點，賽後打擊率上漲至3成59，位居大聯盟第2，僅次於道奇隊大谷翔平的3成64。

新秀左投加賽爾（Robert Gasser）今天先發5局僅失1分，在學長們的火力支援下取得勝投，生涯前2場登板都奪勝是隊史首次，「我感到更有信心了，當然還是有些緊張，但我必須上場完成工作，更何況我還有9個隊友能幫助我。」

大谷翔平 釀酒人

相關新聞

MLB／大谷翔平吞2K狂搖頭 道奇教頭：總會遇到

道奇隊日本球星大谷翔平今天單場敲出雙安，只不過因好球帶與主審看法不同，吞下2次三振讓他難以接受、不斷搖頭，道奇教頭羅伯茲...

MLB／官網列開季7大驚奇 點名竟然還能再進化的打者翔平

日本巨星大谷翔平本季轉戰道奇隊，休賽季進行手肘手術的他本季只以打者身分出賽，但「一刀流」的他表現再創驚奇，多項數據都統霸全聯盟，被大聯盟官網評比為開季7大驚奇之一。 今年大聯盟賽季剛經過4分之1

MLB／康崔拉斯猛打賞緊追大谷翔平 釀酒人單場5轟灌醉海盜

釀酒人隊今天在主場迎戰海盜隊，本季有「恐左症」的釀酒人打線今天一改常態，徹底打爆海盜先發左投培瑞茲（Martin Perez），包含5發全壘打，最終以10：2痛宰對手，持續位居國聯中區龍頭。 今

MLB／給他一個勝投！哈波喊話率費城人保住蘇亞雷斯不敗金身

費城人隊左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）堪稱球隊開季最大驚奇，今天他先發對戰大都會隊雖然表現不若前幾場亮眼，但在打線打爆大都會的火力援護下，順利進帳本季第8勝，本季他尚未嘗過敗投滋味，穩居聯

MLB／大谷翔平連3場保底雙安 吞2K不滿好球帶變搖頭娃娃

道奇隊明天將在主場舉辦大谷翔平的搖頭娃娃日，不過大谷今天已經瘋狂搖頭，雖然敲出雙安，但吞下2次三振都面露無奈，對主審海一...

MLB／主場遭洛磯橫掃滿場狂噓 教士主帥不急：天還沒塌下來

今天教士隊續戰近期收下6連勝的洛磯隊，先發投手金恩（Michael King）慘遭洛磯打線暴打狂丟6分，加上打線無法突破聯盟墊底的洛磯投手群，最終就以0：8敗下陣來，自2013年後首度在主場被洛磯清盤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。