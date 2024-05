MLB／康崔拉斯猛打賞緊追大谷翔平 釀酒人單場5轟灌醉海盜

釀酒人隊今天在主場迎戰海盜隊,本季有「恐左症」的釀酒人打線今天一改常態,徹底打爆海盜先發左投培瑞茲(Martin Perez),包含5發全壘打,最終以10:2痛宰對手,持續位居國聯中區龍頭。

今年釀酒人隊打線相當剽悍,攻擊指數高達0.766,全聯盟僅次於道奇隊,但對左投表現卻有明顯落差,賽前對戰左投手攻擊指數僅0.595,僅贏過墊底的白襪隊,是全聯盟對先發左投唯一打擊率未滿2成的球隊,去年在對手派出左投手先發的比賽,釀酒人勝率也低於5成。

William Contreras:



🔵 9-game hit streak

🔵 23-game on-base streak

🔵 Reached base in 40 of 43 games

🔵 1st in NL in runs

🔵 2nd in average



Best catcher in baseball. pic.twitter.com/8t486sEGiK