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MLB／大谷翔平吞2K狂搖頭 道奇教頭：總會遇到
道奇隊日本球星大谷翔平今天單場敲出雙安，只不過因好球帶與主審看法不同，吞下2次三振讓他難以接受、不斷搖頭，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）認為，判決與自己所想不同總會遇到，至少大谷有鞏固好自己的好球帶，「他是很有競爭心的人。」
道奇今天以1：4輸給巨人隊，中斷2連勝，大谷翔平作為先發第2棒、指定打擊，4打數敲出2支安打，另外2次都遭到三振，還有1次四壞保送。
That ain’t a strike booooo pic.twitter.com/igy97o3tMY— shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ 🦋 (@shoheisaveus) May 16, 2024
大谷翔平被三振的兩個打席出現在3局上、7局上，都是2好1壞後放掉一顆靠近好球帶邊緣的球，雖然大聯盟官網顯示未進好球帶，但主審判定壞球。
羅伯茲表示，好球帶邊緣的球，本來就可能被判定好球或壞球，「我認為好的是，他有守住自己的好球帶，邊界上的判決一定會遇到，但整場下來，大谷的打席品質都很好，還敲出2支安打，跟選到1次保送。」
大谷翔平在那2個打席看到自己被三振，都無奈搖頭離開，羅伯茲對此也表示，大谷翔平本來就是很有競爭意識的人，好球帶邊緣的判決不如他的想像，自然會表達沮喪，我認為這沒有什麼問題。」
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